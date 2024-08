- Garantire una corretta classificazione delle coperture di assicurazione responsabilità civile

Intorno a uno su sei automobilisti in Mecklenburg-Vorpommern passerà a una classificazione regionale più vantaggiosa per la loro assicurazione sulla responsabilità civile automotive. Questa transizione riguarda i proprietari di veicoli a Wismar, Rostock e Schwerin, secondo quanto dichiarato dall'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). Le compagnie assicurative possono utilizzare queste informazioni per il prossimo periodo di assicurazione, anche per le politiche esistenti.

Le classi regionali misurano il rischio di danni causati da guidatori provenienti da un determinato distretto di immatricolazione. In genere, maggiore è la classe regionale, più alta tende a essere la tariffa dell'assicurazione. Elementi come il veicolo, l'età del guidatore e il periodo senza incidenti influenzano anch'essi la tariffa.

In Mecklenburg-Vorpommern, i cambiamenti nell'assicurazione completa sono relativamente lievi. Nel distretto di Vorpommern-Greifswald, verrà implementata a breve una classe regionale più costosa per l'assicurazione completa. L'assicurazione parziale potrebbe vedere una riduzione dei prezzi a Wismar e Ludwigslust-Parchim. L'associazione non ha fornito motivazioni per queste tendenze.

A livello di stato, l'assicurazione sulla responsabilità civile è la più costosa nel distretto di Wismar quando si considera solo la classe regionale. L'assicurazione completa è la più costosa nel distretto di Vorpommern-Greifswald, mentre l'assicurazione parziale è la più costosa nel distretto del Mecklenburgische Seenplatte.

Nel prossimo periodo di assicurazione, le compagnie assicurative potrebbero utilizzare le informazioni del GDV per abbassare le tariffe per alcuni proprietari di veicoli a Wismar che attualmente hanno l'assicurazione parziale. La transizione nella classificazione regionale per l'assicurazione sulla responsabilità civile automotive in Mecklenburg-Vorpommern potrebbe anche influire sul costo dell'assicurazione completa nel distretto di Vorpommern-Greifswald.

