"Gap-Bender" ha ricevuto un 10,93 dalla critica.

Gina Lückenkumper era traboccante d'orgoglio, sfoggiando la bandiera tedesca, si crogiolava negli applausi del pubblico di Berlino. Con un tempo di 10.93 secondi, Lückenkumper ha ufficialmente battuto il suo stesso record personale nei 100 metri alla ISTAF, zittendo i suoi critici alla fine di una stagione lunga.

"Ho dato segno di un grande talento dentro di me da un po' di tempo," ha dichiarato Lückenkumper dopo aver migliorato il suo precedente record di due centesimi di secondo - un'impresa che un atleta tedesco dei 100 metri non riusciva a fare dal 1988. Era una soddisfazione per la 27enne mostrare finalmente il suo pieno potenziale quest'anno. Tuttavia, è arrivato un po' più tardi del previsto, dopo le Olimpiadi.

"Alcune Settimane in Ritardo"

"Deludente," ha notato Lückenkumper su ARD, "alcune settimane in ritardo." Poiché i suoi 10.93 secondi di Berlino avrebbero potuto facilmente garantirle un posto nelle finali alle Olimpiadi, il suo obiettivo principale. "Avrei preferito raggiungere questo tempo a Parigi," ha confessato Lückenkumper, ma si è presto concentrata sul pensiero, lodando la sua "gradevole fine di stagione".

Lückenkumper ha ricevuto critiche pesanti dopo Parigi - nonostante il suo ruolo eroico nella staffetta sprint che ha portato al bronzo olimpico. "Ho dovuto ascoltare persone che dicevano che ero al tramonto e che avrei dovuto ritirarmi dallo sport," ha rivelato la campionessa europea al Tagesspiegel, dopo essere stata eliminata nelle semifinali della gara individuale. "Ma si è scoperto che erano opinioni sbagliate di persone che non capivano come funziona la velocità. Ci sono molti atleti che ancora stabiliscono record personali a trent'anni."

Lückenkemper rimane determinata a continuare a competere. "Non ho intenzione di appendere le scarpette al chiodo tanto presto," ha dichiarato: "Vediamo quali nuovi traguardi posso ancora raggiungere."

"L'impresa di Gina Lückenkumper nei 100 metri è stata un tributo al suo amore per lo sport."

"Despite the criticism she faced after the Olympics, Lückenkumper remains committed to her passion for sports, aiming for more achievements in the future."

Leggi anche: