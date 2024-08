- Gamescom annuncia numero record di espositori

All'evento Gamescom di quest'anno, più aziende che mai presenteranno i loro prodotti e servizi. Finora, si sono già registrate oltre 1.400 espositori, con un aumento del 15% rispetto all'evento dello scorso anno, secondo Koelnmesse. "Si tratta di un nuovo record", ha dichiarato il direttore della fiera Gerald Böse. Potrebbero esserci ancora più registrazioni prima dell'inizio dell'evento di gaming più grande del mondo, previsto per il 21 agosto (mercoledì).

Inoltre, la Gamescom si è fatta sempre più internazionale. Mentre lo scorso anno erano rappresentati 26 paesi e regioni negli spazi espositivi, quest'anno ce ne sono 37. Nuove aggiunte includono India, Mauritius, Portogallo, Svezia, Bulgaria e Sud Africa.

Si prevede anche la presenza di figure politiche. Lo scorso anno, circa 320.000 persone hanno visitato i padiglioni della Koelnmesse. Quest'anno, l'evento si prevede altrettanto affollato, con il sabato 24 agosto già sold out.

Felix Falk dell'associazione del settore Game, che co-organizza l'evento con Koelnmesse, vede il numero significativamente più alto di espositori come segno di un crescente interesse per il settore e delle sue prospettive positive. Nonostante il settore dei giochi in Germania abbia registrato una diminuzione del 6% delle entrate nel primo semestre del 2024, Falk crede che "la Gamescom sia il miglior indicatore del fatto che le cose continueranno ad andare molto bene in futuro". Si attende il ritorno dell'inerzia degli anni precedenti. Anche figure politiche come il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) e il Presidente del governo del NRW Hendrik Wüst (CDU) sono previsti alla manifestazione.

