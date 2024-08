- Gambe pesanti e biglietto: Zillekens fa la pace alle Olimpiadi

Alla fine di un'avventurosa e emotiva giostra, Annika Zillekens sorrideva a trentadue denti. Nonostante un lieto fine con medaglia le fosse negato ai giardini di Versailles, il ritiro all'ultimo minuto dell'atleta britannica Kate French ha dato alla 34enne l'opportunità di partecipare alla finale olimpica, dove si è classificata 15ª e ha espresso soddisfazione per un epilogo riconciliatorio alla sua carriera ricca di eventi. "In sintesi, non sono soddisfatta, ma sono felice. Me ne vado dalle Olimpiadi con un grande sorriso," ha detto la berlinese.

Il preludio alla sua ultima gara è stato segnato da alti e bassi, delusioni e gioie inaspettate. Tre anni dopo il polverone di Tokyo, lei e la sua compagna di squadra Rebecca Langrehr hanno vissuto un altro dramma legato ai cavalli sabato. Ironia della sorte, è stata proprio la disciplina equestre, l'ultima inclusa nel programma del Pentathlon moderno e al centro di molte critiche riguardo al benessere degli animali nel 2021, a giocare un ruolo chiave nella loro eliminazione.

Preludio e déjà vu

A Tokyo, Zillekens, allora conosciuta con il suo cognome da nubile Schleu, è diventata famosa quando il suo cavallo si è rifiutato di muoversi e lei ha cercato disperatamente di farlo avanzare con frustate, con le lacrime che le rigavano il viso. Le immagini sono diventate virali, scatenando l'indignazione. Zillekens e l'allora allenatore della nazionale Kim Raisner, che lascerà l'incarico il 30 settembre, sono stati segnalati per crudeltà verso gli animali, ma i casi sono stati subsequently archiviati.

Durante le semifinali di Versailles, Zillekens ha vissuto un momento di déjà vu. Mentre gareggiava con Arezzo de Riverland, il cavallo inciampò pesantemente al quinto ostacolo e poi si rifiutò di procedere. "In quel momento, la mia gara è crollata per un attimo," ha ricordato in seguito. Nonostante fosse solo due secondi sotto il limite di qualificazione per la finale, Zillekens ha ricevuto improvvisamente il permesso di partecipare solo due ore prima dell'inizio della gara.

Corsa di otto chilometri per la finale olimpica

La corsa dal villaggio olimpico a Versailles è iniziata alle 9:20. "Ma avevo già corso otto chilometri nel villaggio olimpico," ha riferito. Alle 10:49, undici minuti prima della partenza, è salita a cavallo per la prima disciplina. Zillekens ha fatto una cavalcata perfetta. "Sono così felice di aver potuto mostrare un'ultima bellissima cavalcata, di poter dire addio alle Olimpiadi così. Era la cosa più importante per me oggi," ha detto la cinque volte campionessa del mondo.

Le discipline successive, comprese la scherma, il nuoto e la laser-run finale, non sono andate altrettanto bene. "Quando ho capito che non potevo correre molto di più, ho potuto godermi l'atmosfera," ha detto. Nella fretta del mattino, Zillekens non è riuscita a trovare il suo occhiale per il tiro, che aveva prestato al suo compagno Marvin Dogue il giorno prima. Un biglietto della metropolitana fornito dall'allenatore della nazionale Raisner è servito come soluzione temporanea.

"La mia carriera è definitivamente finita, non tornerò all'Obstacle Racing," ha confermato Zillekens la sua decisione. All'ultima gara olimpica con la monta, la ungherese Michelle Gulyas ha vinto davanti alla francese Elodie Clouvel e alla sudcoreana Seong Seungmin. Il giorno prima, Marvin Dogue e Fabian Liebig si sono piazzati rispettivamente ottavi e dodicesimi, con l'egiziano Ahmed Elgendy vincitore.

In quattro anni, a Los Angeles, invece della monta, un "Ninja Warrior" ostacoli dovrà essere superato. "Ci stiamo dic

