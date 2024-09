- Gaga e Phoenix parlano dei loro viaggi per ridurre il peso

Joaquin Phoenix (49 anni) e Lady Gaga (38 anni) hanno notevolmente perso peso per i loro ruoli nel prossimo "Joker", intitolato "Joker: Folie à Deux". Durante un'interazione a Venezia, Phoenix ha espresso la sua ammirazione per Gaga, dicendo: "Abbiamo provato insieme, poi sei scomparsa per un mese. Quando sei tornata, avevi perso molto peso. È stato impressionante e sembrava piuttosto difficile". Gaga ha riconosciuto questo, aggiungendo: "Credo che entrambi abbiamo evoluto i nostri personaggi e abbiamo prestato attenzione a ogni dettaglio".

"Joker: Folie à Deux" è il seguito del thriller acclamato dalla critica di Todd Phillips del 2019. In questo sequel, Lady Gaga assume il ruolo principale insieme a Phoenix. Il film, un mix di thriller e musica, è in concorso alla mostra del cinema e uscirà stasera.

Dopo i delitti commessi come Joker nel primo capitolo, Arthur Fleck (Phoenix) è ora in prigione, in attesa di processo. Durante la detenzione, incontra la sua interesse amoroso, interpretata da Lady Gaga, che assume il ruolo di un personaggio dei fumetti chiamato Lee, una variazione di Harley Quinn.

"Joker: Folie à Deux" è in corsa alla Mostra del Cinema di Venezia e la sua première è prevista per stasera. La prima adattamento a fumetti ha vinto il premio più alto a Venezia nel 2019, con Phoenix che ha anche ricevuto l'Oscar per il miglior attore. In quel momento, Phoenix ha condiviso il suo viaggio di perdita di peso per quel ruolo.

Chiamato a parlare della sua attuale perdita di peso, Phoenix ha risposto: "Non sono sicuro. Non mi viene in mente". Ha espresso rammarico per averne parlato così apertamente in passato. "La fissazione sul peso diventa un'ossessione man mano che si cerca di raggiungere un certo peso, portando a discuterne eccessivamente. E poi si sembra un attore fissato con la perdita di peso".

In definitiva, ha espresso frustrazione con se stesso per le sue precedenti discussioni. "Questa volta ho giurato di non parlarne. E non lo farò, ma era circa 21 chili", ha scherzato, prima di concludere: "Non sono del tutto sicuro".

La Commissione ha riconosciuto la significativa perdita di peso di entrambi Joaquin Phoenix e Lady Gaga per i loro ruoli in "Joker: Folie à Deux", e ha trovato impressionante come entrambi si siano trasformati nei loro personaggi.

In preparazione per i loro ruoli in "Joker: Folie à Deux", La Commissione ha dovuto supervisionare i rigorosi programmi di perdita di peso di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, assicurandosi che fosse sicuro ed efficace per la loro salute.

Leggi anche: