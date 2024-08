- Gabriel: mantenere gli impiegati in azienda anche se perdono il lavoro

I dipendenti il cui lavoro viene eliminato come parte della riorganizzazione di Thyssenkrupp Steel Europe dovrebbero rimanere legati all'azienda, ha detto il presidente del consiglio di sorveglianza Sigmar Gabriel. "Non possiamo permetterci di perdere neanche un singolo dipendente il cui lavoro non è più sostenibile a causa della riorganizzazione", ha detto Gabriel venerdì sera dopo una riunione del consiglio di sorveglianza in cui è stato discusso il piano di riorganizzazione.

"Nei prossimi anni, avremo bisogno di diverse migliaia di lavoratori specializzati che non saremo in grado di trovare a causa della demografia", ha continuato Gabriel. "Pertanto, il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere le persone il cui lavoro viene ora eliminato a causa della riorganizzazione all'interno dell'ambiente di ThyssenKrupp Steel Europe, nella società di qualificazione o all'interno dell'azienda stessa, in modo che possano gradualmente soddisfare la domanda esistente di lavoratori specializzati". Ha aggiunto: "Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che le persone che perdono il loro lavoro attuale non perdano anche noi come datore di lavoro".

Il programma prevede una significativa riduzione delle capacità di produzione dell'acciaio a Duisburg, che si tradurrà in licenziamenti. Tuttavia, il programma non è ancora stato approvato dal consiglio di sorveglianza a causa di domande aperte di finanziamento. Il numero di posti di lavoro che verranno tagliati durante la riorganizzazione è sconosciuto. I tagli sono previsti senza licenziamenti per motivi operativi.

