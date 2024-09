- Futuristi sconvolti dalla mente geniale: la "Future Squad" di Aston Martin

Aston Martin SiCura Una Vittoria Maggiore Con Adrian Newey

Aston Martin ha superato i rivali e ha dato un boost ai suoi sogni di titoli e vittorie in F1 con l'acquisizione shock del famoso designer Adrian Newey. Per mesi sono circolate voci che potesse unirsi a Ferrari o correre affianco al recordman di vittorie Lewis Hamilton per la stagione prossima, dopo l'annuncio di maggio di lasciare Red Bull. Ma ora è ufficiale: invece di vestire di rosso Ferrari, Newey indosserà il verde della Gran Bretagna con Aston Martin!

Il co-proprietario Lawrence Stroll ha dichiarato entusiasta durante una conferenza stampa ad Aston Martin, nella nuova sede di Silverstone, dove l'annuncio è stato fatto inaspettatamente la sera prima, "Adrian è il migliore al mondo in quello che fa". Ha aggiunto, "Adrian è il tassello mancante; è la chiave di volta". Stroll, miliardario, ha acquistato la squadra all'inizio del 2020 con l'obiettivo di trasformare l'ex Racing Point in un campione del mondo.

Il doppio campione del mondo del 2005 e 2006, Fernando Alonso, uno dei piloti attuali, era presente alla conferenza e si è detto entusiasta dell'opportunità di lavorare con il quasi sicuro vincitore. Il 43enne sarà senza dubbio ancora più motivato da questa prospettiva. Il figlio di Alonso, Lance Stroll (25), attualmente in seconda posizione, condivide le stesse posizioni di metà campo con Aston Martin nella classifica della squadra.

Aston Martin è destinata a un notevole aumento di appeal per i potenziali piloti, poiché la possibilità di una "licenza per vincere" con Newey sarà sulla loro lista.

A partire dal 1° marzo, Newey si unirà come azionista e assumerà il ruolo di Chief Technical Officer. La sua partenza da Red Bull, prevista per il primo trimestre del 2025 e durata 18 anni, era stata pianificata da mesi. Newey ha confessato di aver parlato con altre squadre, ma non tutte quelle che avevano mostrato interesse.

La perseveranza di Lawrence Stroll è stata ciò che ha convinto Newey a passare ad Aston Martin. I due si sono spesso incontrati in palestra durante i viaggi di Formula 1. Stroll ha sfruttato la decisione di Newey di lasciare Red Bull e il loro legame si è dimostrato un fattore decisivo.

Resta da vedere se ci sarà un esodo a lungo termine di personale di Red Bull, compresi i piloti, verso Aston Martin. Max Verstappen, il campione del mondo in carica, verrà sicuramente interrogato sulla sua relazione con Newey e sulla possibilità di una futura collaborazione ad Aston Martin durante il prossimo Gran Premio dell'Azerbaigian.

Secondo i resoconti della BBC, Newey potrebbe guadagnare fino a 35 milioni di euro all'anno ad Aston Martin, una cifra che neanche Ferrari e Lewis Hamilton potevano permettersi. Alla luce della "notizia più emozionante della storia della nostra squadra", Stroll si è vantato che Newey fosse un "affare".

Il successo di Newey spesso lo segue, anche se l'incidente tragico del leggendario Ayrton Senna nel 1994 in un Newey-designed Williams resta un elemento ricorrente della sua carriera.

Aston Martin sarà un ambiente ideale per Newey, libero dalle lotte per il potere e dalle discordie che hanno afflitto Red Bull quest'anno, come le tensioni attuali tra il team principal Christian Horner e l'

