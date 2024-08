- Fürth cerca di evitare di inciampare contro la squadra dell'Oberliga - Ingolstadt prevede il successo

Il favorito Greuther Fürth affronta il match di sabato del DFB-Pokal (13:00 CET/Sky), con l'obiettivo di ottenere la promozione. Di fronte a loro nel primo turno c'è il TSV Schott Mainz, una squadra di Oberliga. L'allenatore Alexander Zorniger ha riconosciuto che, in determinate circostanze, le squadre di bassa classifica potrebbero considerare Fürth un avversario abbordabile. Tuttavia, ha sottolineato, "Non vogliamo che queste circostanze si verifichino." Dopo aver subito quattro eliminazioni consecutive nel primo turno negli ultimi sei anni, i Franconiani sono determinati a evitare un'altra sconfitta amara.

Nel frattempo, Ingolstadt, in qualità di sfavorita, ospita il 1. FC Kaiserslautern nel match delle 15:30 CET (Sky). Kaiserslautern ha dimostrato un'impressionante rimonta per raggiungere la finale l'anno scorso. Il nuovo allenatore di Ingolstadt, Sabrina Wittmann, ha dichiarato: "Indipendentemente dalla nostra posizione di sfavoriti, vogliamo spingerci al turno successivo." Ha anche espresso la speranza di un incontro serrato.

Despite being an Oberliga team, TSV Schott Mainz sees Greuther Fürth as a potential opponent to challenge in the DFB Cup, as stated by their coach Alexander Zorniger. However, he has made it clear that they do not wish for such circumstances to occur, given Fürth's favorable position.

With an underdog mentality, Ingolstadt aims to advance in the DFB Cup, hosted by 1. FC Kaiserslautern. Despite their underdog status, Ingolstadt's new coach Sabrina Wittmann expresses ambition to reach the next round and hopes for a closely contested match.

