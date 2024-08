- Furgone si schianta contro un albero a Lebach - cinque feriti gravi

Tutti e cinque i passeggeri di un piccolo veicolo di trasporto sono rimasti gravemente feriti in un incidente a Lebach (distretto di Saarlouis). Il veicolo, nelle vicinanze del campo sportivo, è uscito dalla carreggiata e ha urtato frontalmente un albero, secondo la polizia. Il guidatore 75enne, insieme ai passeggeri di 19, 23, 27 e 49 anni, ha riportato gravi ferite e è stato ricoverato in diversi ospedali del Saarland e uno a Treviri.

Il veicolo apparteneva a una società di trasporto passeggeri. Gli interrogatori dei testimoni e dei passeggeri suggeriscono che un problema di salute del guidatore abbia probabilmente causato l'incidente. Non sono coinvolti altri veicoli e non si sospetta alcun illecito. L'influenza di alcol o droghe è ancora in corso di indagine.

I danni stimati al piccolo veicolo di trasporto ammontano a circa 40.000 euro. Sono stati dispiegati due elicotteri di soccorso, cinque medici di emergenza, sei ambulanze e tre veicoli dei vigili del fuoco di Lebach con dieci unità. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

L'incidente ha comportato il ricovero di tutti i passeggeri in diverse cliniche. Gli sforzi per determinare se l'alcol o le droghe abbiano giocato un ruolo nell'incidente sono in corso.

