Fuori dalla residenza estiva, la signorina Tuning rende omaggio al Playboy

Con la sua compagna Raúl Richter, Vanessa Schmitt decide di entrare nella "Villa Estiva delle Stelle." Prima del loro viaggio incantato a Bocholt, l'ex-"Miss Tuning" fa una sosta a "Playboy." È convinta: "Viviamo solo una volta."

Potresti pensare che la celebrità nella loro relazione sia principalmente lui. Raúl Richter ha acquisito alcune fama grazie al suo personaggio, Dominik Gundlach, in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dal 2007 al 2014. Ma non dimentichiamo che Vanessa Schmitt ha anche alcune apparizioni pubbliche degne di nota. È stata incoronata "Miss Tuning" nel 2017 e ha guadagnato riconoscimento come conduttrice di "Grip - Das Motormagazin."

La coppia si sta ora trasferendo nella rinomata "Villa Estiva delle Stelle" nella bellissima Bocholt, nella regione del Münsterland. La nona stagione di questo show di successo è disponibile su RTL+ da martedì sera - con una settimana di ritardo, verrà trasmesso anche su RTL martedì 17 settembre alle 20:15. Tuttavia, prima che Schmitt si impegni nella "battaglia delle coppie famose" con Richter nella villa, lei fa prima una visita a un luogo più sofisticato: "Playboy."

Lì, la 28enne si mostra nuda sulla copertina dell'edizione di ottobre della rivista. È la sua prima volta in tutti i sensi: non è mai apparsa sulla copertina di una rivista, figurarsi nuda. Condivide i suoi sentimenti sull'esperienza nell'intervista di "Playboy", ovviamente con entusiasmo: "Il servizio fotografico ha rafforzato la mia autostima. Ha confermato che le donne possono e devono sentirsi libere in qualsiasi momento."

All'inizio, si sentiva a disagio nell'esporre se stessa così apertamente. Il problema erano i "sei, sette chili" che aveva guadagnato l'anno precedente. A volte vorrebbe essere "sportiva e snella come prima", ammette Schmitt. Ma anche se non aveva tempo per perdere peso prima del servizio fotografico, alla fine è soddisfatta del risultato. "In fondo, ho guardato le foto e ho pensato che erano belle. Non devi sempre sembrare un modello con gli addominali a sei pacchi", conclude Schmitt, aggiungendo: "Le donne dovrebbero fare ciò che vogliono. Viviamo solo una volta e non dovremmo lasciare che gli altri decidano per noi."

Con il suo ingresso nella "Villa Estiva delle Stelle", Schmitt vive un'altra prima volta. "Sono una grande fan di reality TV", rivela nell'intervista di "Playboy". Ma non era mai stata in un formato simile prima. "Quando è arrivata l'offerta, ho pensato: È fico, finalmente posso viverlo anch'io. È stato davvero un onore farne parte", esprime il suo entusiasmo per lo show che è stato un fattore di separazione per molte coppie in passato. Anche del suo partner Raúl Richter, non ha che parole positive. "Ci conosciamo da sei anni, ci capiamo e sappiamo cosa potrebbe ferire l'altro", spiega la loro resistenza alla separazione, che ha colpito molte coppie della "Villa Estiva" in passato. E nonostante il loro scandalo di infedeltà passato, "è successo due anni fa e è stato un duro colpo", ricorda Schmitt. "Siamo stati separati per un po'", aggiunge. Ma dopo molte discussioni, ha deciso di "dare un'altra possibilità". Schmitt è sicura: "Non avevo niente da perdere." E probabilmente lo stesso vale per i suoi viaggi a "Playboy" e alla "Villa Estiva".

