Fuori da Houston, negli Stati Uniti, un'esplosione di una conduttura ha scatenato un incendio.

In una zona periferica di una grande città americana, un'esplosione si è verificata su un oleodotto. Questa esplosione ha innescato un enorme incendio nella città di La Porte. Il portavoce della città ha consigliato ai residenti di evacuare. KTRK, la stazione televisiva locale, ha trasmesso immagini di vegetazione in fiamme nel parco, con i pali dell'energia elettrica che prendevano fuoco. I pompieri hanno lavorato diligentemente per impedire che l'incendio si propagasse alle case. Per fortuna, non sono state segnalate feriti.

La causa esatta dell'esplosione non è stata immediatamente compresa. CenterPoint, il fornitore di energia, ha dichiarato che l'incendio non era legato al gas naturale fornito. L'esplosione ha causato danni significativi alle linee elettriche, lasciando senza elettricità più di mille case.

La Porte si trova a circa 40 km a sud-ovest di Houston.

L'incendio ha causato interruzioni nell'erogazione di energia, interessando i residenti vicino a Houston. Nonostante la vicinanza a Houston, i residenti di La Porte sono stati invitati ad evacuare a causa dell'esplosione dell'oleodotto.

