Fuoco di un carico in volo - Pacchi di testimonianza di varie nazioni in fiamme

Incidenti di fuoco insoliti stanno allertando le forze di sicurezza tedesche, con sospetti su individui misteriosi che sfruttano servizi di spedizione merci. Numerosi pacchi spediti da mittenti individuali a diverse destinazioni europee e in viaggio verso varie nazioni europee hanno preso fuoco inaspettatamente durante il trasporto, come indicato in un avviso di sicurezza pubblicato dall'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (BfV) e dall'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) per le compagnie aeree e logistiche. Voci di sabotaggio russo rimangono non confermate negli ambienti della sicurezza.

Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli.

La frequenza degli incendi nei pacchi spediti è significativamente aumentata, secondo l'avviso di sicurezza emesso da BfV e BKA. Sono necessarie indagini per determinare se questi incidenti di fuoco sono collegati alla manipolazione delle frequenze di incendio nei servizi di spedizione merci.

