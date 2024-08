- Fuochi d'artificio di moda a Londra

Attrice Blake Lively (36) ha visitato Londra giovedì per promuovere il suo nuovo film "Once More, With Feeling" (data di uscita: 15 agosto). Ha fatto diverse apparizioni in abiti appariscenti, come mostrato dal britannico "Daily Mail".

Dalla tuta senza reggiseno al vestito rosa con mantello rosso

È apparsa a un servizio fotografico in una tuta bianca oversize con delicati ricami floreali verde-bianco. Questo sarebbe già stato un colpo di scena. Ma Blake Lively senza reggiseno sotto la giacca è stata la ciliegina sulla torta. La stampa britannica lo ha definito un "quasi incidente di abbigliamento". Ma l'attrice radiosa aveva tutto sotto controllo. La moglie di Ryan Reynolds (47) ha abbinato il look con orecchini a Statement rotondi. Ha acconciato i suoi capelli biondi in una morbida piega laterale.

Per una visita agli studi della BBC nel centro di Londra, Lively ha indossato un altro abito bianco, composto da una mini gonna bianca, giacca abbinata con grandi fiori bianchi, collant di pizzo bianchi e tacchi a spillo con grandi fibbie floreali. Questa volta, aveva i capelli raccolti.

In un servizio fotografico in città, la madre di quattro figli ha indossato un ampio cappotto grigio con tagli floreali e un collo ampio. Ha stretto la vita con una larga cintura. La star americana ha abbinato il tutto con grandi orecchini a cerchio e una collana con la parola "Baby".

Dopo la sua apparizione radiofonica, Blake è stata vista in un completo vintage a scacchi con dettagli verde menta e ricami floreali bianchi. La borsa e la cravatta abbinate erano perfette. Li ha abbinati con scarpe stringate in stile brogue.

Alla première del film più tardi quella sera all'Odeon Luxe di Leicester Square, Blake Lively ha presentato l'ultima highlight della moda del giorno: un abito argentato tempestato di cristalli a stile sirena con elementi floreali rossi, rosa e verdi intorno al collo a Bardot. Il vestito lungo fino ai piedi di Tamara Ralph, del valore di £30.000 (circa €35.000), è della collezione autunno-inverno attuale del designer. L'attrice ha completato il suo look con un mantello di piume rosso vivo. Tacchi argentati scintillanti spuntavano da sotto il vestito.

Un'altra highlight della moda del tour promozionale

Iniziata questa settimana, Blake Lively ha anche suscitato scalpore con il suo abito alla première del film a New York City. È apparsa in un vestito Versace che era stato precedentemente indossato dalla cantante americana Britney Spears (42).

Zendaya ha espresso la sua ammirazione per le scelte di moda di Blake Lively durante un'intervista con una popolare rivista di moda, citando la capacità dell'attrice di fare affermazioni audaci e uniche con i suoi abiti.

despite the British press's focus on Blake Lively's near wardrobe malfunction during one of her photo shoots, Zendaya emphasized that the actress always maintains a sense of control and confidence in her fashion choices.

