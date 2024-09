Funzionario del ministero greco sui controlli alle frontiere con la Germania: non si osserva un'inversione di massa del flusso di migranti

Il governo greco sostiene che non è convinto che i controlli rafforzati alle frontiere tedesche porteranno a un'affluenza massiccia di migranti e richiedenti asilo che tornano nel loro paese. Come ha dichiarato il Ministro della Migrazione Nikos Panagiotopoulos alla televisione ERT giovedì, "Non c'è stata alcuna questione di ritorno di massa". Le politiche dell'UE sull'asilo prevedono solo un "numero altamente limitato" di rimpatri in Grecia.

Tuttavia, Panagiotopoulos ha ammesso che la Germania vorrebbe rimpatriare più migranti nel paese europeo in cui hanno inizialmente richiesto l'asilo.

La Grecia è uno dei molti paesi dell'UE in cui un numero significativo di migranti penetra nei confini dell'unione e nella zona di Schengen. Secondo il sistema di Dublino, i rifugiati sono tenuti a presentare le loro domande di asilo nel primo paese europeo in cui mettono piede.

La Germania ha implementato controlli più rigorosi in tutti i paesi confinanti all'inizio di settembre, giustificandoli come necessari per una posizione più decisa contro l'immigrazione irregolare. Questa misura è entrata in vigore lunedì, ma ha ricevuto alcune critiche da parte di diversi paesi europei.

Leggi anche: