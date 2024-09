- Funzionario del governo: Rosneft è attivamente impegnata in discussioni sostanziali in merito alla potenziale vendita della sua partecipazione in PCK.

Il Ministro dell'Economia tedesco, Jörg Steinbach (SPD), considera la prosecuzione dell'amministrazione dei debitori per la raffineria di petrolio PCK a Schwedt come un'indicazione di un significativo interesse da parte della corporation di stato russa Rosneft per la cessione delle sue quote di maggioranza. Steinbach ha espresso la sua soddisfazione all'agenzia di stampa tedesca a Potsdam, dichiarando: "Sono lieto che la parte russa sembra interessata a vendere le sue piantagioni, le sue raffinerie in Germania, e ha intrapreso trattative serie con un potenziale acquirente, ovvero i Qatar".

Il governo federale tedesco intende estendere ancora una volta l'amministrazione delle quote di Rosneft nella raffineria PCK a Schwedt, come riferito dalla dpa. Il periodo di amministrazione attuale sarebbe dovuto terminare il 10 settembre. La base legislativa per questo prolungamento è la legge sulla sicurezza energetica.

Steinbach: Un passo lontano dalla nazionalizzazione della raffineria

Il prolungamento della strategia di amministrazione offre l'opportunità, come ha menzionato Steinbach, "di fare un passo lontano dal percorso più complesso e rischioso della nazionalizzazione". Riguardo alle intenzioni di Rosneft di vendere le quote della raffineria, ha aggiunto che un tale processo di solito richiede diversi mesi. "Se riceveremo qualsiasi indicazione in merito entro la fine dell'anno, ciò suggerirebbe una procedura notevolmente rapida". Rosneft detiene una quota del 54% nella raffineria PCK, situata nella parte nordorientale del Brandeburgo.

Dal settembre 2022, le quote sono state affidate a debitori nominati dal governo federale. Questo passo è stato intrapreso dalla decisione del governo tedesco, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, di cessare l'importazione di petrolio russo. All'inizio del 2023, la PCK ha passato a fonti di approvvigionamento alternative. Rosneft ha rivelato i suoi piani per la vendita delle quote in primavera e il governo tedesco è attualmente in trattative con lo stato ricco di petrolio del Qatar riguardo alla vendita delle quote di Rosneft.

La decisione del governo federale tedesco di estendere l'amministrazione delle quote di Rosneft nella raffineria PCK di Potsdam riflette il loro impegno nel processo di vendita avviato da Rosneft. La speranza di Steinbach per eventuali indicazioni di vendita entro la fine dell'anno punta verso una possibile conclusione alla raffineria PCK di Potsdam entro un termine accelerato.

