Funzionari statunitensi impediscono il lancio del razzo di SpaceX

Il Falcon 9, un protagonista chiave delle missioni spaziali internazionali, ha subito un intoppo. Dopo un atterraggio fallito a luglio, che ha causato un problema al motore, la Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto un divieto di lancio per i razzi Falcon 9 di SpaceX. Secondo la FAA, le indagini sull'incidente del mercoledì erano necessarie per garantire la sicurezza. In precedenza, un Falcon 9 non equipaggiato, di proprietà dell'impresa spaziale di Elon Musk, aveva efficacemente lanciato dei satelliti per il servizio internet Starlink di Musk nell'orbita. Tuttavia, il primo stadio riutilizzabile del razzo ha incontrato problemi durante il tentativo di atterraggio su una nave drone, finendo per urtare il mare.

Normalmente, il Falcon 9 si vanta di un alto livello di affidabilità. Tuttavia, a luglio SpaceX ha affrontato un divieto di lancio di 15 giorni a causa di complicazioni del motore circa un'ora dopo il lancio. Questo guasto ha causato il fallimento del dispiegamento dei 20 satelliti per il servizio internet satellitare Starlink di Musk nell'orbita prevista, portando alla loro distruzione durante la re-entry atmosferica. Dopo le indagini, Musk ha citato una fuoriuscita di ossigeno liquido causata da una crepa in una linea attaccata a un sensore di pressione come il problema principale.

Il Falcon 9 serve come cavallo da lavoro principale di SpaceX e viene spesso utilizzato da NASA per le loro missioni spaziali. Prima dell'incidente di luglio, l'ultimo problema si è verificato nel settembre 2016, quando il Falcon 9 è esploso sul piazzale di lancio. Questo è stato seguito da 367 lanci di successo, consolidando la posizione di SpaceX come leader del settore. Secondo Tom Mueller, ex vicepresidente per i sistemi di propulsione e lo sviluppo dei motori di SpaceX, "Sapevamo che la serie incredibile avrebbe dovuto finire in qualche modo". Tuttavia, ha espresso ottimismo riguardo alla capacità del team di risolvere il problema e riprendere le operazioni normali.

I servizi di SpaceX sono affidati a numerosi paesi e organizzazioni spaziali per i lanci di satelliti e il trasporto degli astronauti. Su incarico di NASA, SpaceX organizza il trasporto degli astronauti e dei rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Inoltre, SpaceX è attesa per riportare due astronauti sulla Terra nel 2022, che sono stati lanciati in orbita utilizzando un spacecraft di Boeing in

Leggi anche: