Funzionari messicani in visita a Washington il mese prossimo per continuare le discussioni sul confine

La visita avverrà dopo che questa settimana la delegazione di alto livello a Città del Messico, di cui facevano parte il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas, ha fatto registrare alcuni progressi nel rafforzamento dell'applicazione della legge sul lato messicano del confine.

L'immigrazione è stata una vulnerabilità politica per il Presidente Joe Biden, che ha affrontato critiche feroci da parte dei repubblicani e persino di alcuni membri del suo stesso partito per la situazione al confine tra Stati Uniti e Messico.

Secondo l'NSC, gli incontri di gennaio serviranno a "valutare i progressi e a decidere cosa si può fare di più".

"Continuiamo ad affrontare le cause profonde e a costruire percorsi legali che incentivino una migrazione ordinata e l'applicazione delle nostre leggi", ha dichiarato il funzionario.

Le autorità di frontiera continuano a registrare migliaia di incontri con migranti ogni giorno. Secondo un funzionario della Sicurezza Nazionale, martedì le autorità hanno arrestato circa 6.000 migranti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, registrando un calo rispetto ai giorni precedenti.

All'inizio del mese, la media di sette giorni si aggirava intorno ai 9.600 incontri, un balzo in avanti rispetto alla fine di novembre, quando la media era di 6.800 persone. Gli ultimi dati riflettono un certo sollievo per le autorità di frontiera statunitensi, anche se i funzionari si stanno ancora preparando per i giorni a venire, attribuendo il calo, in parte, alle festività.

Un portavoce dell'NSC ha definito il viaggio di questa settimana "produttivo" e ha affermato che il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador "ha intrapreso nuove e significative azioni di contrasto" in materia di immigrazione.

Secondo una registrazione fornita alla CNN dal Ministero degli Esteri messicano, Alicia Barcena ha dichiarato che le discussioni hanno riguardato anche l'importanza delle relazioni economiche tra i due Paesi e le cause profonde della migrazione, come la povertà, la disuguaglianza, la violenza e il ricongiungimento familiare.

Tuttavia, i funzionari statunitensi riconoscono che i due Paesi dovranno lavorare ancora sulla migrazione.

Parlando dopo l'incontro, durato due ore e mezza, i funzionari statunitensi hanno detto che il Messico ha condiviso i piani per reprimere i contrabbandieri di migranti, che stanno contribuendo al recente aumento al confine.

Il Messico ha anche assunto un ruolo di leadership nella "gestione umana delle frontiere, compresi i rimpatri", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione, e che quest'anno sono stati effettuati più rimpatri che mai.

Gli Stati Uniti si sono storicamente appoggiati al Messico per fare da cuscinetto e arginare il flusso di migranti in viaggio verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Ma il Messico, come gli Stati Uniti, si trova di fronte a difficoltà simili, dato che il numero di migranti che attraversano il paese supera le sue limitate risorse.

I funzionari messicani sono attualmente alle prese con migliaia di migranti che domenica hanno lasciato Tapachula, nel Messico meridionale, per intraprendere un lungo viaggio a piedi verso gli Stati Uniti.

Molti dei migranti provengono dall'America centrale e meridionale, dai Caraibi, da Cuba e da Haiti.

Fonte: edition.cnn.com