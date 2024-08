Funzionari italiani avviano un'indagine penale sul rovesciamento di uno yacht di lusso

Rivelando le indagini, il legale Ambrogio Cartosio ha dichiarato che non sono state le condizioni meteorologiche avverse a causare il sopravvento della nave, ma piuttosto le azioni dell'equipaggio e della gestione della barca.

Ha chiarito che le indagini non erano rivolte contro un individuo specifico.

"Ci sono diversi potenziali responsabili. Potrebbe essere solo colpa del capitano. Potrebbe essere l'intero equipaggio. Potrebbe essere il personale di sicurezza. Stiamo esaminando tutti gli elementi per individuare chi ha compiuto azioni negligenti che hanno portato a questo incidente", ha dichiarato Cartosio.

Ha ulteriormente spiegato che la procura aveva sporto denuncia, attualmente contro ignoti, per i reati di naufragio colposo e omicidio colposo.

although the precise reasons for the Bayesian superyacht's sinking are still under scrutiny, numerous speculations suggest that the yacht was hit by a waterspout — one of the numerous types of tornadoes. The coast guard reported the yacht being hit by a tornado, and a waterspout was also reported to the European Severe Weather Database around the same timeframe.

L'indagine ha rivelato che il sopravvento della nave non è stato attribuito alle condizioni meteorologiche estreme, ma eventuali difetti si trovano nelle azioni dell'equipaggio o della gestione della barca, situata nel mondo.

