Funzionari eletti che sostengono la rottura del potere sui servizi finanziati dallo Stato delle istituzioni religiose.

La coalizione "traffic light" sta lavorando su un disegno di legge per porre fine all'appoggio finanziario dello stato alle chiese, come riportato dal "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Secondo il report, il progetto di legge dovrebbe essere presentato in autunno e sarà redatto in modo da poter diventare legge senza l'approvazione del Bundesrat. Tuttavia, i Länder sono riportati come contrari alla proposta.

Per bypassare la necessità del consenso del Bundesrat, il disegno di legge conterrebbe prescrizioni ambigue per la fine dei sussidi statali. Lars Castellucci, esperto di questioni religiose dell'SPD, ha informato il giornale che il disegno di legge è improbabile che specifichi il metodo preciso per sciogliere i rapporti tra chiesa e stato.

Rainer Robra, capo della cancelleria di stato della Sassonia-Anhalt, ha messo in guardia la coalizione "traffic light" contro l'azione unilaterale e ha suggerito che sarebbe più appropriato per la struttura statale tedesca presentare una legge che richiedesse il consenso del Bundesrat.

Il sostegno finanziario dello stato alle chiese è un'eredità della secolarizzazione, iniziata oltre 200 anni fa quando le proprietà e i territori della chiesa furono confiscati. Di conseguenza, lo stato divenne obbligato a compensare le chiese, con diversi centinaia di milioni di euro assegnati annualmente a questo scopo.

Ad eccezione degli stati cittadini di Amburgo e Brema, tutti i Länder contribuiscono ai salari del clero, inclusi vescovi e pastori. Una parte significativa dei fondi viene inoltre assegnata alla manutenzione delle chiese sotto la voce "Baudotationen".

L'obbligo di porre fine a questi pagamenti era già previsto nella Costituzione di Weimar oltre un secolo fa e la Legge fondamentale ha mantenuto questa disposizione nell'articolo 140. Pertanto, lo stato dovrebbe pagare una certa somma per interrompere i trasferimenti regolari. Per fare ciò, il governo federale dovrebbe stabilire il quadro giuridico e ciascuno stato federale dovrebbe poi negoziare accordi individuali con le chiese.

Günter Krings, portavoce della frazione dell'Unione per la politica legislativa, ha proposto una soluzione alternativa. Egli suggerisce di eliminare la disposizione corrispondente dalla Legge fondamentale, argomentando che il rapporto stato-chiesa ha funzionato bene dal 1919 senza la fine dei sussidi statali. Di conseguenza, Krings si domanda se l'obbligo costituzionale abbia ancora senso e possa essere abolito attraverso una modifica della Legge fondamentale.

