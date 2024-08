Funzionari delle forze dell'ordine nel campo profughi: seconda detenzione dopo l'aggressione di Solingen.

Un identificato individuo ha perpetrato un'aggressione durante una festa urbana a Solingen, causando tre morti e otto feriti, alcuni gravi, durante la sera di venerdì. Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta ricerca del sospetto aggressore.

La sera di sabato ha visto un'operazione delle forze dell'ordine in un centro migranti a Solingen, vicino al luogo dell'incidente nel centro della città. Hanno partecipato anche squadre d'élite. In precedenza, un sospetto di 15 anni era stato arrestato per i possibili collegamenti con l'individuo in questione.

L'ISIS (IS) ha rivendicato l'evento di Solingen. Secondo l'outlet di propaganda ISIS Amaq su Telegram, un "combattente dell'ISIS" ha eseguito l'aggressione "contro un raduno di cristiani a Solingen, in Germania" durante la sera di venerdì. Si dice che l'aggressore volesse vendicare i musulmani nei territori palestinesi e in diverse altre regioni in tutto il mondo.

