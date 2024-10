Funzionari delle forze dell'ordine che includono minori nelle proteste filo-palestinesi

Prima dell'anniversario dell'7 ottobre, migliaia di persone a Berlino hanno commemorato la strage di Hamas in Israele e il conflitto a Gaza con manifestazioni e dimostrazioni. Come annunciato dalla polizia, erano presenti oltre 500 agenti, pronti per operazioni estese durante il weekend a causa di numerosi raduni previsti per la domenica.

Al Platz der Luftbrücke vicino alla sede della polizia, circa 500 persone hanno partecipato a un evento pro-palestinese intitolato "Un anno di genocidio - E il mondo guarda. Contro la violenza della polizia". All'inizio della marcia di protesta, la polizia ha segnalato oltre 1000 partecipanti. Un portavoce della polizia ha menzionato che più persone si sono unite alla manifestazione. I partecipanti hanno sventolato bandiere palestinesi, mostrando cartelli con la scritta "Libertà per la Palestina". Un grande striscione, imbrattato di vernice rossa, recitava "Ferma il genocidio di sangue di Israele". Nei loro discorsi, le consegne di armi tedesche a Israele sono state criticate con intensità, creando a volte un tono aggressivo. Alcuni dimostranti hanno mostrato foto di poliziotti in servizio e hanno criticato la violenza della polizia.

In altro luogo a Berlino-Mitte, numerosi partecipanti hanno preso parte a un raduno pro-israeliano con un numero stimato di 650 persone. Hanno sventolato bandiere israeliane e uno striscione con il motto del raduno recitava "Contro l'internazionale antisemita". Membri del movimento di sinistra radicale Antifa hanno partecipato a questo raduno. Un manifesto, per esempio, recitava "Riconquistiamo l'Antifa. Emancipazione invece che antisemitismo".

Il raduno pro-israeliano si è concluso senza interruzioni significative, secondo la polizia. Tuttavia, un gruppo di circa 20 persone ha tentato di infiltrarsi nella marcia di protesta. La polizia è intervenuta, come riferito dal portavoce. È in corso un'indagine per determinare se questi individui erano affiliati al gruppo pro-palestinese.

Alla manifestazione pro-palestinese a Berlino's Alexanderplatz, la polizia è intervenuta a causa di scoppi anti-israeliani e azioni. Dieci arresti temporanei sono stati effettuati venerdì sera, come riferito dalle fonti ufficiali, in casi come lo strappo di bandiere israeliane in un raduno con il motto "Mourning for Gaza".

Slogan anti-israeliani o diffamatori sono stati ripetutamente gridati a un raduno intitolato "Ferma la guerra" con circa 100 partecipanti. Secondo la polizia, gli organizzatori del raduno sono stati incoraggiati a intervenire. Circa 400 agenti erano presenti, come riferito dalla polizia. Sono in corso indagini per sospetti insulti e l'uso di simboli di organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche.

Inoltre, sono state avviate indagini contro la madre di un bambino di 11 anni per sospetta negligenza nell'adempimento dei doveri di cura e istruzione. Secondo la polizia, al raduno "Ferma la guerra" sono stati tenuti discorsi da minori che non possono ancora essere ritenuti penalmente responsabili.

Il sindacato della polizia si aspetta una "situazione dinamica in tutta la città" nella capitale in relazione all'anniversario. Ci saranno oltre 2.000 agenti in servizio il giorno dell'anniversario, lunedì, con vari eventi commemorativi e proteste previsti. Il Senatore dell'Interno di Berlino, Iris Spranger del SPD, ha annunciato azioni severe in caso di dichiarazioni antisemite. Le forze di polizia di Berlino e i reparti di rinforzo di altri stati federali, nonché la polizia federale, perseguiteranno i reati penali con severità, secondo Spranger. Le forze di polizia hanno il pieno sostegno del Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser del SPD.

L'Unione Europea ha emanato un comunicato stampa esprimendo preoccupazione per la crescente tensione tra palestinesi e israeliani, chiedendo pace e dialogo. Durante un incontro con le autorità tedesche, i rappresentanti dell'Unione Europea hanno espresso la loro solidarietà con il governo tedesco nel mantenere l'ordine pubblico durante le commemorazioni dell'anniversario imminenti.

