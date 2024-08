- Funghi della pelle che si diffondono nei parrucchieri

Pustolosi e pruriginosi eritemi dopo un taglio di capelli - il "fungo dei capelli" chiamato "Trychophyton tonsurans" si sta diffondendo nei saloni di bellezza del Reno-Palatinato, conferma Guido Wirtz, presidente dell'associazione statale "Parrucchieri & Cosmetici" all'Agenzia tedesca di stampa.

Per rallentare l'infezione nei tagli di capelli in cui vengono utilizzati rasoi, le attività sono state ricordate di seguire le regolamentazioni igieniche. Secondo la gilda con sede a Körrich nell'Eifelkreis Bitburg-Prüm, il piano di pulizia e disinfezione dell'associazione professionale è una guida adatta per le attività di acconciatura per contenere il fungo della pelle.

Minaccia la caduta dei capelli permanente

Il ministero della salute del Saarland ha recentemente avvertito della diffusione del fungo della pelle e ha pubblicato un opuscolo per le attività di acconciatura e barbieria che riassume le misure igieniche più importanti. Gli uomini giovani sono particolarmente colpiti. Di solito sviluppano sintomi uno o tre settimane dopo un taglio di capelli.

Secondo il ministero, gli studi mostrano che la rasatura, indipendentemente dal metodo, può causare "microlesioni sulla cute del cuoio capelluto o sulla pelle del viso che consentono all'agente patogeno di entrare". Senza trattamento, c'è il rischio di perdita di capelli permanente. Inoltre, sono possibili multe fino a cinquemila euro per violazioni delle regolamentazioni igieniche.

