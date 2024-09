Funerale di un attivista turco-americano dopo la morte a colpi di arma da fuoco delle forze militari israeliane in Cisgiordania.

Un corpo di un'attivista radicale è atterrato in Turchia di venerdì, arrivando in una bara con coperchio piatto, avvolta nella bandiera turca e portata da soldati. Questa cerimonia è tipicamente riservata ai caduti in guerra.

La bara è stata posizionata fuori dalla Moschea Centrale di Didim il successivo sabato, causando processioni funebri e una folla che si è riunita per onorare la 26enne.

Questa persona, originaria della Turchia ma cittadina degli Stati Uniti, è stata colpita dalle forze israeliane mentre partecipava a una protesta settimanale contro un insediamento israeliano vicino al villaggio palestinese di Beita. Tali insediamenti israeliani sono considerati illegali dal diritto internazionale.

Era una neolaureata dell'Università di Washington e stava offrendo i suoi servizi al Movimento di Solidarietà Internazionale (ISM), lo stesso gruppo di attivisti di Rachel Corrie, una cittadina statunitense che è morta nel 2003 nel tentativo di fermare un bulldozer israeliano che stava demolendo case palestinesi a Gaza.

Le autorità statunitensi stanno indagando sull'episodio letale e gli ufficiali turchi hanno affermato che Israele è responsabile della sua morte.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno suggerito che era "probabile" che fosse stata "involontariamente colpita dal fuoco dell'IDF".

Nella sua prima analisi dell'evento, l'IDF ha dichiarato che il colpo non era stato diretto verso l'attivista, ma contro il "principal instigatore" di una "rivolta violenta" al incrocio di Beita. Si diceva che i palestinesi stessero dando fuoco a pneumatici e lanciando pietre contro le forze di sicurezza israeliane lì. Il presunto istigatore è rimasto senza nome.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato lo sparo come "completamente inaccettabile" e ha richiesto "piena responsabilità" riguardo alla sua morte.

Tuttavia, l'ISM ha criticato Biden per aver rifiutato di soddisfare le richieste della famiglia per un'indagine imparziale e trasparente sulla sua morte.

È stata celebrata dalla sua famiglia come un'attivista per i diritti umani "ferventemente dedicata" che era "gentile, coraggiosa, sciocca, supportive e fonte di luce".

"Come l'ulivo sotto cui si è fermata, Aysenur era forte, bella e nutriente. La sua presenza nelle nostre vite è stata portata via ingiustamente, illegalmente e violentemente dalle forze militari israeliane", hanno dichiarato in una

