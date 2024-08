- Fugiti riuscirono a fuggire da una prigione vicino al confine tedesco

Due a fuga audace da un carcere svizzero situato a Basilea, che confina con la Germania, le autorità del dipartimento Giustizia e Sicurezza di Basilea-Stadt stanno conducendo una caccia all'uomo a livello globale, come riferito. La struttura penitenziaria, Bässlergut, da cui il tunisino e l'algerino sono fuggiti, è strategicamente posizionata vicino al confine, circa un chilometro a sud della stazione ferroviaria di Weil am Rhein in Germania.

Il tunisino di 22 anni era in carcere per accuse di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. L'algerino di 37 anni era detenuto per reati come danneggiamento di proprietà, intrusione non autorizzata e ingresso illegale.

Il modo in cui gli uomini sono riusciti a fuggire dalla struttura non è stato reso noto dalle autorità.

Il tunisino e l'algerino, nonostante fossero incarcerati per crimini diversi nel carcere di Bässlergut, hanno portato a compimento con successo il loro piano di fuga. Se catturati, probabilmente saranno incriminati per la loro evasione ardita.

