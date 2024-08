- Fugiti ricercati: SPD propone un'azione legislativa al Parlamento federale

Il gruppo SPD nel parlamento regionale sta spingendo per avere risposte dall'amministrazione statale sui tentativi di fuga di quattro criminali dal BKH Straubing e di un altro durante il rilascio temporaneo dal BKH Mainkofen a Deggendorf. "Dobbiamo ripristinare un senso di sicurezza per la popolazione", ha dichiarato Horst Arnold, portavoce dell'SPD per la legge costituzionale, la giustizia e gli affari parlamentari. L'amministrazione statale dovrebbe chiarire le circostanze riguardanti questi tentativi di fuga e attuare soluzioni adeguate.

Lo SPD è particolarmente interessato a sapere come i detenuti del BKH Straubing siano riusciti a procurarsi un attrezzo tagliente, che hanno utilizzato per minacciare e prendere in ostaggio un membro del personale. Vogliono anche informazioni sulla situazione del personale e sulle misure di sicurezza adottate negli ospedali distrettuali.

Riferendosi a un annuncio della ex ministra sociale Kerstin Schreyer (CSU) del 2019, che sottolineava l'importanza della sicurezza pubblica nel quadro dei piani di ristrutturazione del BKH Straubing, lo SPD vuole sapere quali progressi sono stati fatti in tal senso.

La ricerca dei convicti fuggiti è ancora in corso, sia a livello nazionale che internazionale. Sabato sera, i quattro detenuti del BKH Straubing hanno intimidito e costretto un membro del personale ad aprire il cancello dopo averli sopraffatti. Questi uomini sono considerati pericolosi.

Lo SPD ritiene che la giustizia richieda un'indagine approfondita sulle circostanze dell'evasione dei criminali dal BKH Straubing e dal Mainkofen, poiché la sicurezza pubblica non deve essere compromessa. È fondamentale che l'amministrazione statale fornisca chiarimenti su come evitare simili incidenti in futuro.

Leggi anche: