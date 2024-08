- Fugiti in libertà: numerosi racconti delle loro fughe

Una banda di quattro fuggiaschi della Bassa Baviera è in libertà dal sabato sera. L'indagine della Polizia Criminale (CID) è in piena attività, come confermato da un portavoce. Le autorità stanno cercando il loro aiuto per catturare i colpevoli, con segnalazioni che arrivano da diverse parti della Germania. Ogni segnalazione viene esaminata con cura.

Non sono stati coinvolti unità cinofile e elicotteri il lunedì, ma potrebbero essere chiamati in azione in caso di necessità, ha aggiunto il portavoce. Si consiglia alla popolazione di non dare passaggi agli autostoppisti e di mantenere le distanze dalle persone sospette. In caso di emergenza, è possibile chiamare il 110.

Situazione di sequestro e accuse di lesioni gravi

La procura e la Polizia Criminale stanno indagando su presunti casi di sequestro di persona e lesioni gravi. Si presume che gli uomini abbiano minacciato, aggredito e tenuto in ostaggio un membro del personale dell'ospedale distrettuale di Straubing (DH) per costringere l'apertura del cancello principale.

I delinquenti, di 27, 28 e 31 anni, sono considerati pericolosi. Erano in cura nella DH per reati contro il patrimonio e la droga. Secondo un portavoce del distretto, tre degli uomini erano già noti alle autorità prima della loro fuga. Il loro trattamento potrebbe essere stato sospeso.

L'indagine in corso della Polizia Criminale (CID) si concentra sulla risoluzione dei reati di sequestro di persona e lesioni gravi. Nonostante l'aiuto del pubblico, i fuggiaschi sono ancora a piede libero e rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica.

