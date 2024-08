- Fugiti che sfuggono alla giustizia - Sono necessarie sanzioni adeguate

Quattro individui detenuti sono riusciti a fuggire da un istituto di detenzione a Straubing, minacciando un dipendente con conseguenze letali. La situazione è diventata immediatamente pericolosa, portando un ufficiale di sicurezza ad aprire il cancello, come riferito dalla regione della Bassa Baviera, che sovrintende alla struttura. Mentre le autorità cercano attivamente gli uomini, è sorta una discussione sulle possibili conseguenze.

Secondo le indagini, quattro criminali hanno assalito e immobilizzato un dipendente dell'ospedale distrettuale (BKH) sabato sera, costringendolo ad accompagnarli all'ingresso. A causa di quattro porte di sicurezza consecutive, i criminali non sono riusciti a fuggire. Hanno minacciato il dipendente con un oggetto tagliente, avvertendolo che sarebbe morto se le porte non fossero state aperte.

Dopo che il dipendente ha aperto il cancello, i criminali hanno abbandonato il dipendente ferito e sono fuggiti a piedi.

Comportamento di Gruppo Rischioso

I fuggiaschi, di 27, 28 e 31 anni, sono considerati pericolosi "a causa delle loro tecniche di fuga e della dinamica del gruppo", ha dichiarato un portavoce della regione. La procura e la polizia criminale stanno indagando per il reato di sequestro di persona e lesioni gravi.

Tuttavia, i medici e il personale di sicurezza non si aspettavano che avrebbero messo in pericolo o fatto del male a terzi senza motivo. La sicurezza della popolazione remains la massima priorità. Gli abitanti dovrebbero ancora chiamare il numero di emergenza 110 se notano qualcosa di sospetto.

Un paziente era incarcerato per reati di furto, un altro per lesioni personali legate all'uso di droghe e furto, e due pazienti per violazioni della legge sulle droghe e lesioni personali legate all'uso di droghe. Era stato pianificato di raccomandare la sospensione della terapia per tre pazienti. Non era stata pianificata la sospensione della terapia per il quarto paziente.

Uscita Giornaliera Fallita

Uno dei prigionieri aveva già partecipato a una fuga non autorizzata: non era tornato da un'uscita giornaliera e aveva dovuto essere recuperato e riportato dalle autorità, ha chiarito una portavoce.

Il capo medico dell'ospedale BKH Straubing, Joachim Nitschke, ha riconosciuto che gli eventi del weekend avevano scosso il senso di sicurezza dei residenti. "Capisco questo e mi scuso. Tuttavia, è importante notare che il BKH Straubing è un'istituzione altamente sicura con un tasso significativamente più basso di fughe non autorizzate rispetto alla media nazionale".

Nitschke ha suggerito di implementare linee guida per consentire ai pazienti di essere trasferiti in prigione prima in caso di raccomandazione di sospensione della terapia da parte dell'ospedale. In questo caso, i dipendenti avrebbero agito in conformità con i protocolli di sicurezza.

Inoltre, il ministro della Famiglia, degli Affari Sociali, dei Servizi e dei Disabili della Baviera, Ulrike Scharf (CSU), ha richiesto una revisione per determinare se, in determinate situazioni, le sospensioni terapeutiche e i trasferimenti in prigione potrebbero essere eseguiti più rapidamente e in modo legalmente sicuro. Non dovrebbe esserci alcun danno dalle interventi terapeutici per la popolazione e i dipendenti dell'ospedale. I protocolli di sicurezza nelle strutture devono essere rafforzati e migliorati in tutta la Baviera, ha sottolineato il ministro.

Critiche dalla Opposizione Statale

Sono state sollevate critiche acute dalla SPD del parlamento statale. La richiesta del ministro degli Affari Sociali Scharf di indagare dopo l'incidente non dovrebbe "svaporare in attivismo legato all'evento", ha detto Horst Arnold, portavoce della SPD per la Costituzione, il Diritto e gli Affari Parlamentari. Il caso di fuga deve essere esaminato senza pietà e autocritica, ha insistito, definendolo un passo indietro per il governo statale.

Un altro punto di contesa emerge da un altro incidente: l'8 agosto, un paziente dell'ospedale distrettuale di Mainkofen, Deggendorf, è fuggito - durante una gita sorvegliata. Pertanto, i casi non sono identici, ha detto Nitschke.

Il 24enne di Mainkofen, condannato per omicidio nel 2022 e classificato come malato di mente, è fuggito dalle sue scorte durante una visita al cinema a Plattling. È stato catturato dalla polizia quasi otto ore dopo e riportato in clinica.

Alla luce dell'incidente, sorgono preoccupazioni per il potenziale di ulteriori danni, poiché i fuggiaschi sono considerati pericolosi a causa delle loro tecniche lesive e della dinamica del gruppo. Nonostante le gravi lesioni al dipendente, i medici e il personale di sicurezza non si aspettavano che i criminali mettessero in pericolo i terzi.

