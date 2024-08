Senza una valida autorizzazione per guidare un veicolo a motore - Fuggire in una strada retta per evitare le forze dell'ordine

Giovedì scorso sera, la polizia di Schifferstadt, distretto di Rhein-Pfalz, ha ricevuto una segnalazione su un veicolo sospetto con un comportamento di guida erratico sulla L532 verso Limburgerhof. Il chiamante ha descritto una berlina nera che sbandava selvaggiamente e il suo conducente che mostrava incoscienza.

Gli agenti hanno rintracciato il veicolo sull'autostrada B9 diretto verso Speyer. Tuttavia, quando hanno segnalato di fermarsi, il conducente ha ignorato il segnale e ha accelerato.

Nel tentativo di fuggire, il conducente ha eseguito manovre rischiose e affrettate, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. Dopo un inseguimento ad alta velocità, la polizia è riuscita a fermare il veicolo sull'A61, A65 e L529.

Dopo aver controllato il conducente di 33 anni nel piccolo paese di Haßloch, si è scoperto che non aveva una patente di guida valida, come riferito dalla polizia. Inoltre, c'erano indizi di uso di droga, quindi è stato prelevato un campione di sangue per i test.

