Fuga dalla custodia della polizia: la nota assalitrice del Kenya

Dopo il ritrovamento di numerosi cadaveri di donne in una discarica del Kenya da parte delle autorità, un sospetto ha ammesso di aver commesso diversi omicidi. Dopo un mese, lo stesso sospetto è riuscito a fuggire dalla sua detenzione. Secondo Citizen Digital, a seguito di un rapporto della polizia, il sospetto, insieme a dodici altri detenuti, è riuscito a tagliare i fili di sicurezza delle loro celle e scalare il muro della stazione durante le prime ore del mattino.

Al momento dell'ingresso nella cella per la colazione dei detenuti, un agente di polizia ha trovato la cella vuota. Le autorità hanno confermato che è in corso un'operazione di ricerca.

Il fuggiasco è sospettato di aver ucciso, smembrato e imbustato quaranta due donne in sacchetti di plastica prima di gettarli in una cava abbandonata utilizzata come discarica in un sobborgo di Nairobi. Il suo arresto è avvenuto a metà luglio, dopo il ritrovamento di parti del corpo nella cava. Inizialmente, ha confessato i crimini, ma in seguito ha affermato di essere stato costretto a farlo.

Questo tipo di atti efferati contro le donne sono spesso definiti femicidio, che si riferisce all'omicidio di donne a causa del loro genere, solitamente perpetrato dagli uomini.

La confessione del sospetto includeva l'ammissione di entrambi l'omicidio e l'omicidio colposo delle quaranta due donne. despite his escape, the manhunt for the murderer continues, as the authorities are concerned about potential further instances of such crimes.

