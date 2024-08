- Frustrazione invece di gioia: l'era del basket finisce con delusioni

Gordon Herbert e Dennis Schröder hanno lasciato l'arena Bercy con la testa bassa. La coppia che aveva guidato l'era più vittoriosa del basket tedesco negli ultimi tre anni è stata privata della corona del loro impressionante viaggio alle Olimpiadi di Parigi. "I nostri cuori sono spezzati", ha detto Schröder dopo la netta sconfitta 83:93 (38:46) contro la Serbia nella finale per il bronzo.

Tre tornei, tre medaglie - questo era l'ambizioso obiettivo che Herbert si era prefissato all'inizio del suo mandato nel 2021. Nel 2022, la sua squadra ha vinto il bronzo ai campionati europei in casa e ha conquistato in modo sensazionale il titolo mondiale a Manila un anno dopo. Tuttavia, a Parigi non sono riusciti a ripetere la loro performance medal-winning, con Schröder e compagni che non sono riusciti a mantenere il livello alto dopo una fase a gironi positiva a Lille, compresa la partita di spicco contro i padroni di casa della Francia.

Schröder e compagni hanno mancato di struttura e ritmo

" Meritavamo di tornare a casa con una medaglia", ha detto il professionista NBA Moritz Wagner, profondamente deluso, "ma abbiamo perso la nostra struttura, forse anche il nostro mordente, negli ultimi due giochi".

Infatti, i campioni del mondo non sono mai riusciti a trovare il loro ritmo dopo il trasferimento nella capitale francese. Nella partita dei quarti di finale contro la Grecia, la squadra tedesca è riuscita a rimontare e a qualificarsi per le semifinali con compostezza e classe.

La delusione per la sconfitta inutile contro la Francia ha pesato come un macigno su Schröder e sui suoi compagni di squadra nella partita contro i serbi allenati dall'ex ct della nazionale tedesca Svetislav Pesic, lasciandoli con poche possibilità di vittoria. "Avremmo dovuto battere la Francia", ha detto Herbert. "Sono ancora profondamente deluso di non aver fatto un lavoro migliore in quella partita".

Nel complesso, il 65enne canadese ha fatto quasi tutto giusto durante il suo mandato di tre anni. Herbert ha sostituito Henrik Rödl dopo i Giochi olimpici del 2021 a Tokyo e ha formato subito un nucleo di giocatori, chiedendo loro un impegno di tre anni, in particolare a Schröder come capitano. Il ct della nazionale tedesca ha dato al suo playmaker molta libertà.

Schröder ha ripagato la fiducia con prestazioni forti, portando la Germania a due medaglie nel 2022 e nel 2023 - un podio non veniva raggiunto dal 2005. Tuttavia, Schröder non ha impressionato a Parigi.

Il successore di Herbert sarà annunciato presto

"Fa male che sia finita così", ha detto Herbert, visibilmente abbattuto. Il ct della nazionale tedesca dovrebbe unirsi ai campioni doppi della Bundesliga del Bayern Monaco. La Federazione tedesca di basket prevede di annunciare presto il successore di Herbert.

Chiunque prenda il suo posto può continuare a contare su Schröder. "Il mio obiettivo è giocare fino a 40 anni", ha detto Schröder. Tuttavia, il professionista NBA e i suoi compagni non sono coinvolti nel processo decisionale riguardo al nuovo ct della nazionale. "Ho sentito che c'è già qualcosa in ballo. Non ci hanno detto nulla. Lo risolveranno", ha detto Schröder a proposito della questione allenatore.

Jokic Outstanding per la Serbia nel remake

Nel remake della finale del Mondiale dell'anno scorso, Franz Wagner è stato il miglior marcatore con 18 punti in una debole squadra tedesca. Nemmeno il sostegno del cancelliere tedesco Olaf Scholz e della leggenda del basket Dirk Nowitzki è stato d'aiuto in quella tetra mattina di sabato all'arena Bercy.

Undici mesi fa, nella finale del Mondiale, la Germania è riuscita a superare la Serbia 83:77. All'epoca, la Serbia non aveva Nikola Jokic, ma il superstar dei Denver Nuggets ha reso la vita difficile alla squadra tedesca sin dall'inizio. Con la sua potenza sotto canestro, è stato quasi imbattibile. Il centro ha dominato la partita, realizzando un raro triple-double con double-digit figure in punti, rimbalzi e assist.

Mancanza di euforia del Mondiale

Nel frattempo, il gioco tedesco ha faticato a trovare il ritmo. Come nella semifinale contro la Francia, Schröder e compagni non sono riusciti a trovare il loro ritmo offensivo. Schröder ha spesso forzato la situazione. Il giovaneastro Franz Wagner ha faticato a fare la differenza, nonostante un miglioramento finale e un aumento di responsabilità. Per gran parte della partita, la prestazione della Germania è mancata di emozione. L'entusiasmo e l'eccitazione delle precedenti vittorie del Mondiale non si sono visti. Di conseguenza, la solida, ma non eccezionale prestazione della Serbia è stata sufficiente per controllare la partita.

Il viaggio della Germania per la finale per il bronzo a Parigi non è stato altrettanto

