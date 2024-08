- Frustrato dall'ambiente circostante: discutere di automobili, donne e arti culinarie

Allenatori di calcio moderni spesso si trovano a gestire pressioni intense fin dai loro anni adolescenti. A tal proposito, l'allenatore James Anderson della squadra di seconda divisione SpVgg Greuther Fürth, consiglia di non aggiungere ulteriore stress ai giovani atleti al di fuori del club. "Nel loro ambiente, un suggerimento informale: parlate di auto, romanticismo e cucina. Possiamo discutere di calcio, visto che abbiamo una grande conoscenza in questo campo", ha dichiarato l'allenatore, prima di aggiungere "...o anche di uomini, bisognerebbe essere aperti-minded questi giorni."

Durante una conferenza stampa pre-partita prima della partita casalinga contro lo SC Paderborn (sabato, 1:00 PM/Sky), Zorniger è stato interrogato su quale giovane giocatore aveva recentemente guadagnato un posto nella squadra professionistica dei Franconiani. Per evitare di aggiungere pressione, l'allenatore ha scelto di non rivelare questa informazione.

Purtroppo, questa pressione non è solo interna per questi atleti. Zorniger ci ha ricordato di un recente incidente in Svizzera in cui un attaccante di 19 anni del FC Zurigo, Labinot Bajrami, è stato sostituito poco dopo essere entrato come sostituto per non aver seguito le istruzioni dell'allenatore. In risposta, il padre del calciatore ha lanciato un ombrello contro l'allenatore, Ricardo Moniz, che aveva precedentemente allenato l'Hamburger SV e il 1860 Monaco. "Questo ambiente non rende la vita più facile per i giovani", ha concluso Zorniger.

