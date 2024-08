Frustrata dal continuo furto di posta, una donna ha scelto di utilizzare un AirTag Apple per rintracciare e arrestare i colpevoli.

Poliziotti di Los Alamos hanno catturato due individui lunedì, grazie a un localizzatore Apple AirTag che la donna coinvolta aveva spedito a se stessa, come riportato in una dichiarazione del dipartimento dello sceriffo.

Dopo aver ricevuto una chiamata riguardo a un furto postale recente nell'ufficio postale locale, gli agenti sono arrivati sulla scena e hanno scoperto che la donna era diventata vittima di furto postale per l'ennesima volta. Per prevenire futuri incidenti, ha scelto di spedire un pacco a se stessa, contenente il dispositivo di localizzazione AirTag all'interno.

Purtroppo, la posta della donna è stata rubata di nuovo lunedì, ma questa volta lei aveva la meglio grazie all'AirTag. Le autorità hanno condiviso queste informazioni nella loro dichiarazione.

Come spiegato da Apple, l'AirTag utilizza segnali Bluetooth per trasmettere la sua posizione ad altri dispositivi nella rete Find My. Una volta connesso all'iCloud dell'utente, la posizione dell'AirTag diventa visibile sulla mappa Find My.

È importante sottolineare che la donna non ha tentato di interagire direttamente con i sospetti, come dichiarato nel comunicato stampa del dipartimento dello sceriffo.

Secondo la dichiarazione, i due sospetti sono stati rintracciati a Santa Maria, California, dove sono stati trovati in possesso della posta della vittima, inclusa la confezione con l'AirTag, e altri beni rubati che si presume siano stati rubati a più di una dozzina di altre vittime.

Virginia Franchessca Lara, 27 anni, e Donald Ashton Terry, 37 anni, sono stati entrambi arrestati in relazione a questi crimini, come confermato nella dichiarazione.

Lara è stata accusata di diversi reati, tra cui tentato frode con assegni, assegni falsi, furto di identità, furto di carte di credito e cospirazione, e al momento remains in custody con una cauzione fissata a $50,000, secondo i registri del carcere.

Terry deve affrontare accuse di furto, tentata frode con assegni, furto di carte di credito, furto di identità e cospirazione, e al momento è detenuto con una cauzione di $460,000, secondo i registri del carcere.

CNN ha contattato i rappresentanti legali di entrambi gli individui per un commento.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Barbara ha elogiato la woman's astuzia nell'utilizzo dell'AirTag per catturare i ladri.

Le autorità hanno anche menzionato i loro piani per mettersi in contatto con altre vittime di furto in questo caso.

La donna si è messa in contatto con le forze dell'ordine, spiegando la sua situazione e il loro coinvolgimento nel caso a causa dell'AirTag. Nonostante avesse cercato di rimanere discreta, l'AirTag ha portato le autorità direttamente a noi, i sospetti, a Santa Maria.

