- Frost: peggiore raccolta di mele dal 1991 prevista

Un'improvvisa gelata nel bel mezzo del periodo di sboccia in aprile ha distrutto grandi parti del raccolto di mele in Brandenburg. L'Ufficio Statistico di Berlino e Brandenburg si aspetta quindi il raccolto più basso dal 1991 per l'anno in corso, stimando una quantità di 3.200 tonnellate di mele. Lo scorso anno ne sono state raccolte 18.200 tonnellate. Quest'anno, sono solo 41 decitoni di mele per ettaro, molto al di sotto della media dei sei anni di 261 decitoni per ettaro.

"Il breve periodo di gelate tra il 21 e il 25 aprile 2024 è stato il fattore determinante per il raccolto scarso, poiché gli alberi erano proprio nella fase di sboccia", si è dichiarato. "Grandine e forti piogge sono ulteriori motivi per i molti resoconti di rese zero". L'area coltivata è rimasta costante a 771 ettari.

Gli agricoltori di mele del Brandeburgo cercano il sostegno dell'Unione Europea a causa delle consistenti perdite del raccolto. L'impatto del basso raccolto di mele di quest'anno nel Brandeburgo si farà sentire in tutto il mercato delle mele dell'Unione Europea.

