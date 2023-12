Frontier Airlines annuncia il nuovo pass per i voli estivi illimitati

Frontier Airlines ha annunciato il suo nuovo incentivo per far tornare i viaggiatori in volo dopo la pandemia: Un pass per voli estivi illimitati al costo di 399 dollari.

Il piano "all-you-can-fly" consente ai clienti di Frontier di prenotare "un numero illimitato di voli" dal 2 maggio al 30 settembre, spiega la compagnia aerea sul suo sito web.

L'allettante offerta presenta alcuni inconvenienti. Ad esempio, non è il caso di pianificare i voli in anticipo. Secondo il sito web di Frontier, è necessario prenotare i voli nazionali il giorno prima della partenza e i voli internazionali solo 10 giorni prima.

Inoltre, ogni mese ci sono alcuni "periodi di blackout" in cui i voli non sono idonei per il pass "GoWild!

Dovrete inoltre acquistare separatamente i componenti aggiuntivi, come la scelta del posto o i bagagli, e non guadagnerete miglia o status sui voli prenotati con il pass. Oltre al prezzo del pass stesso, per ogni volo prenotato dovrete pagare "0,01 dollari di tariffa aerea più le tasse, le spese e gli oneri applicabili al momento della prenotazione", secondo il sito web di Frontier.

Inoltre, i titolari del pass devono essere residenti negli Stati Uniti.

Il pass estivo 2023 fa seguito a un'iniziativa analoga di Frontier dello scorso anno, quando la compagnia aerea aveva annunciato un pass illimitato per un anno al prezzo di 599 dollari. Quest'anno, la compagnia aerea offre nuovamente un pass annuale, ma al prezzo di 1.299 dollari, secondo il suo sito web.

Fonte: edition.cnn.com