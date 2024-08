- Fridays for Future critica la perforazione di gas a Borkum

L'attivista per il clima Luisa Neubauer di Fridays for Future avverte contro l'estrazione di gas pianificata al largo dell'isola del Mare del Nord di Borkum. Se il governo tedesco e i Paesi Bassi approvassero il progetto, la credibilità della Germania come nazione protettrice del clima sarebbe "completamente compromessa", ha dichiarato davanti al parlamento dello stato della Bassa Sassonia a Hannover. "Stiamo parlando dell'inizio di una nuova era di sfruttamento fossile in Germania", ha detto Neubauer, che ha chiesto la fine dell'estrazione di fonti fossili per raggiungere una transizione energetica di successo. Inoltre, il progetto di estrazione di gas al largo di Borkum minaccia l'unico parco naturale del Wadden Sea e sito UNESCO.

La società One-Dyas prevede di iniziare l'estrazione di gas al largo di Borkum entro la fine del 2024. Il progetto è stato un problema controverso nella Bassa Sassonia per anni. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il governo dello stato ha cambiato posizione sulla questione. Una decisione sulla concessione del progetto è attesa nei prossimi giorni. In caso di approvazione, l'Associazione tedesca per la protezione dell'ambiente presenterà un ricorso. Inoltre, è necessario un accordo tra Germania e Paesi Bassi per il trivellamento.

Per il governo dello stato, la parola finale spetta al governo federale. Nel 2021, SPD, Verdi e FDP hanno concordato di non emettere nuove concessioni per la trivellazione di petrolio e gas oltre ai permessi esistenti per i mari del Nord e Baltico della Germania.

Fridays for Future ha pianificato una manifestazione su Borkum questo sabato pomeriggio contro il progetto. La protesta è stata registrata con 50 partecipanti. One-Dyas prevede di costruire una piattaforma di produzione nelle acque territoriali olandesi, a circa 23 chilometri a nord-ovest di Borkum. Il gas verrà estratto da acque territoriali olandesi e tedesche, vicino al parco nazionale del Wadden Sea della Bassa Sassonia.

Il governo federale detiene il potere decisionale finale riguardo al progetto di estrazione di gas al largo di Borkum, come stabilito nell'accordo di coalizione del 2021. Se il governo federale approvasse il progetto, potrebbe avere un impatto significativo sulla reputazione globale della Germania come leader nella protezione del clima, allineandosi alle preoccupazioni di Luisa Neubauer.

