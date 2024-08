- Freiburg sostiene lo Stuttgart per l'inizio della stagione di competizione

Friburgo contro Stoccarda: lo scontro iniziale di Bundesliga mette in scena un derby locale infuocato tra SC Friburgo e VfB Stoccarda. La squadra seconda in classifica affronta problemi di formazione in vista del match di sabato (15:15/Sky). A Friburgo, il mandato di Streich termina e Julian Schuster assume la carica di allenatore, dopo la loro impressionante vittoria per 4-0 in Coppa di Germania contro VfL Osnabrück.

Hoffenheim potrebbe affrontare tumulti tra i tifosi prima del loro esordio in campionato. Potrebbero esserci manifestazioni dei tifosi durante la loro partita contro la neopromossa Holstein Kiel di sabato (15:15/Sky).

Il 1. FC Heidenheim, fresco della sua esordiente in Europa League, affronta il FC St. Pauli in un match in trasferta. Tre giorni dopo la loro emozionante vittoria per 2-1 nei playoff di Conference League contro BK Häcken, la squadra dell'Ostalb conclude il weekend di Bundesliga allo stadio Millerntor domenica (17:30/DAZN).

