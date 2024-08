- Freiburg prenderà Blumenberg da Wolfsburg.

Il club di calcio della Bundesliga SC Freiburg ha ingaggiato la centrocampista Tessa Blumenberg. La giocatrice della nazionale Under 19 passa dal rivale di campionato VfL Wolfsburg alla Dreisam, come annunciato dal club sportivo. La durata del contratto con la 19enne non è stata resa nota.

"Tessa porta con sé molte qualità che possono aiutare il nostro gioco. Ora si tratta di portarla gradualmente al livello della Bundesliga e di sviluppare insieme il suo talento", ha dichiarato Birgit Bauer-Schick, responsabile dell'area calcio femminile dello SC.

Il trasferimento di Tessa dal VfL Wolfsburg allo SC Freiburg rappresenta un importante movimento all'interno della Bundesliga di calcio. Il club è ansioso di sfruttare le sue abilità e di potenziare ulteriormente la squadra con futuri acquisti.

