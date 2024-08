- Freiburg e Heidenheim iniziano il loro viaggio nel torneo del DFB-Pokal.

L'ex-stella del centrocampo Julian Schuster assume il ruolo di allenatore dello SC Freiburg, che affronta il VfL Osnabrück nel DFB-Pokal (15:30 CET/Sky). È la prima volta che qualcuno diverso da Christian Streich guida Freiburg in una partita ufficiale da più di un decennio e mezzo. Osnabrück è stato retrocesso dalla 2. Bundesliga e ha perso entrambe le partite inaugurali di questa stagione in 3. Liga.

Nel frattempo, il 1. FC Heidenheim affronta il FC Villingen, squadra della Regionalliga, nel primo turno del DFB-Pokal. Inoltre, il VfR Aalen, squadra dell'Oberliga, ospita il FC Schalke 04 della 2. Bundesliga. Entrambe le partite inizieranno alle 15:30 CET.

