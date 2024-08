- Fraude nei messaggi di messaggistica: migliaia di euro di danni

** despite gli avvertimenti della polizia, gli truffatori continuano a fare successo utilizzando messaggi, sostenendo che un bambino ha un nuovo numero di telefono e ha bisogno di denaro. Un uomo di Eisleben (Mansfeld-Südharz) è caduto in questo trucco venerdì sera, come riferito dalla polizia di Halle.**

Ha ricevuto un messaggio che diceva che suo figlio aveva un nuovo numero e poi è stato chiesto di fare un trasferimento. Ha finito per inviare una cifra a quattro cifre su un conto sconosciuto. Il giorno successivo, la truffa è stata segnalata.

La notifica di vincita si rivela una brutta sorpresa

La stazione di polizia di Dessau-Roßlau ha anche riferito un caso, sebbene con una leggera differenza. Una donna di 46 anni ha riferito di essere stata truffata attraverso un account di messaggeria hackerato di un amico. Il suo numero di telefono è stato richiesto per partecipare a una lotteria, seguita da una conferma di vincita di 4.050 euro da pagare in diversi trasferimenti.

Tuttavia, ha scoperto che il denaro era stato prelevato dal suo conto. Poi ha contattato il suo amico, che l'ha informata dell'account hackerato. La polizia sta ora indagando.

Secondo la polizia, gli truffatori sfruttano la fiducia delle loro vittime e la comunicazione tramite servizi di messaggistica come WhatsApp sembra molto privata. Utilizzano numeri di telefono noti. Gli truffatori sostengono di essere parenti che hanno perso il loro telefono. Chiunque riceva tali messaggi dovrebbe bloccare il numero, segnalare l'incidente alla polizia e cancellare la chat e il numero dello scammer. Si sospetta quando viene richiesto di fare trasferimenti tramite messaggeria.

Despite gli avvertimenti della polizia, molti individui rimangono vulnerabili alle truffe, come dimostrato dalla donna che è stata ingannata per fare diversi trasferimenti, credendo di rivendicare una vincita alla lotteria. Purtroppo, ha scoperto che il denaro era stato prelevato dal suo conto.

In un altro caso, un uomo ha trasferito una cifra a quattro cifre su un conto sconosciuto dopo essere caduto in una truffa che affermava che suo figlio aveva bisogno di fondi a causa di un nuovo numero di telefono. Ha realizzato la truffa quando l'ha segnalata il giorno successivo.

Leggi anche: