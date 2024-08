- Fraudatori sfruttano i sistemi telefonici per rubare 130.000 euro

München/Baviera (agenzia di stampa/fonte locale) - Imbroglioni sono riusciti a truffare due donne in Baviera per un totale di 130.000 euro attraverso "chiamate intimidatorie". Questi truffatori si sono spacciati per ufficiali di legge, costringendo le vittime a pagare una cauzione per evitare l'arresto di un familiare, come emerge dalle indagini della polizia.

Stando al rapporto della polizia, i truffatori hanno scelto con cura i punti di consegna del denaro. Di conseguenza, lo scorso giovedì pomeriggio, una donna di 69 anni residente a Waldkraiburg (distretto di Mühldorf) ha consegnato una consistente somma a uno di questi raccoglitori. Pressoché contemporaneamente, una donna di 60 anni di Miesbach ha consegnato una somma considerevole. Le indagini proseguono.

La polizia esorta la popolazione a stare attenta, poiché potrebbero verificarsi truffe simili ad opera di "altri" imbroglioni in futuro. Nonostante le consistenti perdite, entrambe le vittime rimangono speranzose che i loro "altri" familiari non incorreranno in problemi legali.

