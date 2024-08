Frasi essenziali della lingua locale australiana per i visitatori che arrivano per la prima volta

Gli australiani si sono guadagnati la reputazione di dare un tocco personale alla lingua inglese.

Nel mondo di lingua inglese, sono noti per accorciare parole come "occhiali da sole" in "sunnies" o cambiare "coste" in "swimmers". La lista continua.

Con il tempo, il gergo australiano è diventato un argomento divertente online, con espressioni che spesso diventano tendenze su TikTok o entrano nella cultura mainstream.

Amanda Laugesen, chief editor del Australian National Dictionary, ha condiviso i suoi pensieri con CNN Travel attraverso l'Università Nazionale Australiana (ANU). Laugesen spiega che molte espressioni australiane hanno radici nell'inglese britannico, ma l'inglese australiano ha anche riconosciuto parole dalle lingue indigene del paese.

Il tema della giustizia e dell'antiautoritarismo è emerso nel gergo man mano che si evolveva nel tempo, nota Laugesen.

Se stai pianificando di richiedere la cittadinanza o semplicemente di visitare l'Australia, ecco alcune espressioni autentiche che non vorrai perdere:

Discuti i tuoi pensieri

In Australia, "discuti i tuoi pensieri" è un altro modo per dire "chiacchierare". Chiacchierare significa semplicemente impegnarsi in una conversazione.

Una chiacchierata in sé è un racconto. Ad esempio, qualcuno potrebbe "avere una chiacchierata per te".

Lavoro duro

Secondo l'ANU, "yakka" si riferisce a lavoro faticoso o duro lavoro.

Il termine deriva da "yaga", che significa "lavoro" nella lingua Yagara - la lingua tradizionale del popolo Yagara che risiede nell'area ora nota come Brisbane.

Sì o no, decidi

Gli australiani spesso usano "sì" all'inizio delle loro frasi. Tuttavia, può essere difficile determinare se qualcuno sta dicendo sì o no.

La frase "sì, no" è equivalente a dire no.

"Vieni in spiaggia oggi?"

"Sì, no, non è probabile."

Fuori dal mondo

Gli australiani usano questa frase per esprimere frustrazione o incredulità di fronte a una situazione.

Può anche essere usato come "cavolo Brussels sprout!"

Posizione molto remota

La frase che gli australiani usano per descrivere una posizione molto lontana da dove si trovano.

Solitamente è molto lontano e spesso associato a un posto arretrato o antiquato.

"Vivono nella boscaglia."

Nervoso o ansia

Quello che molti giovani australiani dicono se si sentono ansiosi o preoccupati per una situazione. Diranno di essere "rumorosi".

Sta' zitto

Semplice, sta' in silenzio.

Tuttavia, nella cultura australiana, non è particolarmente offensivo.

Affronta la realtà

Questa frase proviene dal film australiano classico "The Castle", in cui il personaggio principale, Daryl Kerrigan, si rifiuta di cedere la sua casa mentre la banca cerca di acquisirla per costruire un aeroporto.

Ogni volta che Kerrigan fa un'offerta, risponde con "Digli che sta sognando!"

Ora, la frase è diventata più ampiamente usata in risposta a ciò che sembra una richiesta irrealistica.

Laugesen dice a CNN Travel che alla fine del 19 ° secolo, gli australiani avevano completamente abbracciato il loro accento e la lingua distintivi - un caratteristica che oggi distingue gli australiani dai britannici.

"Molto di questo è piuttosto colloquiale e informale", dice. "Abbracciando ciò che ora considereremmo un lieve volgare come distintamente australiano".

Rabbia e frustrazione

Un esempio di informalità nella lingua australiana è l'espressione "cracking the shits".

Non sembra appealing, ma non significa quello che potresti pensare.

Cracking the shits significa diventare veramente arrabbiati per una situazione. È simile ad avere un attacco di rabbia.

Il migliore del suo genere

Se qualcuno è "le culottes dell'ape", è eccezionale.

Questa frase viene usata per esprimere qualcosa di eccezionale.

Superare gli ostacoli

In Australia, un "lottatore" è qualcuno che persevera - anche in circostanze difficili.

Secondo l'ANU, si riferisce a un individuo con pochi vantaggi naturali che lavora diligentemente mentre riceve poca ricompensa e dimostra coraggio nel farlo.

Rilassati e goditi il momento

Semplice, rilassati.

Rilassati la tua fattoria è un modo per dire a qualcuno di calmarsi.

Lavora come una lucertola che beve acqua

Impegnati a fondo in un compito.

Ad esempio, se qualcuno ti chiama mentre sei al lavoro, potresti rispondere con "Non posso parlare, sono impegnato come una lucertola che beve acqua".

Non c'è problema

Semplice: non c'è problema, non preoccuparti, tutto bene.

Andrà tutto bene

Secondo l'ANU, l'inglese australiano spesso usa il pronome femminile "lei" dove l'inglese standard potrebbe usare "esso".

Lei starà bene significa che andrà tutto bene.

Alle Olimpiadi invernali del 2002, Steven Bradbury era in coda al gruppo della finale del 1000 metri di short-track speed skating maschile, quando all'improvviso il leader cade, portando giù anche gli altri atleti davanti a lui.

Bradbury, mantenendo una notevole distanza dietro, corre attraverso il gruppo e vince l'oro, diventando il primo campione olimpico invernale dell'Australia.

Questo incidente è ora un simbolo culturale per gli australiani, quindi la frase "fare un Bradbury" viene usata quando qualcuno ottiene una vittoria inaspettata.

Avere una lamentela

Il termine "lamentela" è un gergo australiano per qualcuno che non ottiene ciò che vuole e quindi è deluso o insoddisfatto. Avere una lamentela significa essere di cattivo umore. Spesso gli australiani si riferiscono a un individuo come "lamentoso" se rimane di cattivo umore nonostante non abbia ottenuto ciò che desiderava.

Interessantemente, secondo il dizionario Oxford English, il primo utilizzo noto di questa parola risale agli anni '50 del 1800 in UK e deriva dal verbo "whinge". Tuttavia, sembra che non sia rimasta nella lingua inglese britannica. Nonostante le sue origini, è ampiamente utilizzata nel linguaggio parlato australiano e merita di essere riconosciuta.

Una gallina

Una gallina non è altro che un pollo. È un termine importante da imparare in Australia perché i polli arrosto vengono venduti nei supermercati e sono molto popolari. Inoltre, vengono organizzati anche concorsi di galline nei pub e nei club in tutto il paese, dove i vincitori ricevono le galline in premio.

Il termine è stato registrato per la prima volta come "chuckey" nel 1855, secondo l'ANU, e da allora è stato esteso per riferirsi ad altri uccelli e, in alcuni casi, a donne anziane nella forma "vecchia gallina".

'Non sono caduto dall'ultimo ceppo!'

Un'espressione utilizzata dagli australiani per suggerire di non essere stupidi. Secondo l'ANU, questa frase può essere utilizzata in risposta a qualcuno che cerca di sminuirti, indicando che hai più intelligenza o furbizia di quanto si creda.

A volte, può essere utilizzata anche quando qualcuno cerca di spiegare un processo semplice, come se fosse complicato per la persona che lo sta facendo. Ad esempio:

"Dovresti controllare la temperatura prima di intraprendere una passeggiata."

"Certo, amico! Non sono caduto dall'ultimo ceppo!"

Aggiungi semplicemente una 'o'

Una cosa che gli australiani amano fare è aggiungere una "o" o una "ie" alla fine di un termine abbreviato per accorciarlo, come sostiene Laugussen. Alcuni di questi termini includono:

Stazione di servizio: Una stazione di servizio, abbreviato da "stazione di servizio" a "stazione di servizio" o semplicemente "servo".

Paramedico: Un ufficiale dell'ambulanza.

Negozio di alcolici: In Australia, è possibile acquistare alcolici solo nei negozi autorizzati che vendono specificamente bevande alcoliche. Sono comunemente noti come "bottle-o".

Pomeriggio: Gli australiani si riferiscono al pomeriggio come "arvo".

Avocado: Un avocado è chiamato "avo" in Australia. È importante distinguerli.

