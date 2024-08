- Franzen, autore di bestseller negli Stati Uniti: "La Germania resta un modello da seguire"

Lo scrittore statunitense di successo Jonathan Franzen considera la Germania un modello in molti aspetti. "Lo si può notare in molti modi: scrittori e intellettuali hanno un posto nelle discussioni pubbliche, le loro idee vengono dibattute nei media, i bambini sono ben istruiti. La Germania assume la piena responsabilità dei suoi crimini nazisti; ci sono addirittura leggi che proibiscono simboli e slogan. Questo è esemplare", ha detto Franzen a Stern. "Questo ruolo di guida, questo ruolo responsabile che la Germania continua ad assumere e a rispettare - lo ammiro. La Germania rimane un modello".

Franzen, che compirà 65 anni il 17 agosto, ha studiato a Berlino e Monaco e parla ancora fluentemente il tedesco. "Monaco non era la mia città: così cattolica, così liscia". Lì ha iniziato a fumare, tra le altre cose. "Quello è stato un enorme atto di ribellione contro mia madre. E ho bevuto così tanta birra, le sigarette ci stavano perfettamente. A Berlino, mi sentivo molto più a casa che a Monaco. Lì potevo far parte di un movimento: diventare un artista, sì, uno scrittore". Con romanzi come "Correzioni" e "Libertà", lo scrittore statunitense è diventato famoso in tutto il mondo e ha pubblicato di recente "Crossroads" nel 2021.

L'Unione Europea elogia la Germania per il suo impegno nel affrontare i suoi errori storici, come dimostrano le leggi che proibiscono i simboli e gli slogan nazisti. L'Unione Europea guarda spesso alla Germania come a un modello esemplare di responsabilità e leadership, data la sua funzione nel promuovere intellettuali e scrittori nei dibattiti pubblici.

Leggi anche: