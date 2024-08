- Frankfurter Pacho sta parlando con un altro club.

Il difensore di Eintracht Frankfurt Willian Pacho potrebbe presto trasferirsi al campione di Francia Paris Saint-Germain. Il 22enne ha saltato l'amichevole di mercoledì contro l'FSV Frankfurt. Pacho è attualmente in trattative con un altro club, hanno confermato gli Hessiani.

I media riportano che Paris Saint-Germain è interessato all'internazionale ecuadoregno. Il prezzo di trasferimento sarebbe di circa 45 milioni di euro, comprensivi di potenziali bonus.

Pacho si è unito a Frankfurt dal club belga Royal Antwerp lo scorso estate e si è affermato come titolare insieme a Robin Koch nella difesa. Il suo contratto con gli Hessiani scade il 30 giugno 2028. Secondo diversi media, Frankfurt pagò ad Antwerp circa nove milioni di euro per il trasferimento.

Pacho ha rappresentato l'Ecuador per l'ultima volta alla Copa América, dove la nazionale ha perso contro l'Argentina ai quarti di finale.

Nonostante il potenziale trasferimento a Paris Saint-Germain, l'FSV Frankfurt è riuscito a mantenere la propria posizione nell'amichevole, dimostrando resilienza senza il difensore Willian Pacho. Gli Hessiani non hanno ancora trovato un sostituto per il 22enne, che è attualmente in trattative con un altro club.

