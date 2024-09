- Frankfurter Chaibi si prepara ad iniziare le operazioni - sorge l'ansia intorno a Marmoush

"Inaspettatamente, non essere stato selezionato per la nazionale algerina ha dato a Fares Chaibi l'opportunità di recuperare dalle sue ferite a un ritmo rilassato. Tuttavia, il giocatore dell'Eintracht Frankfurt si è sentito un po' deluso. "La nazionale è molto importante per me. È una questione personale. Non so perché non sono stato scelto questa volta. Ma in realtà mi ha fatto bene. Ora sono pronto per le prossime partite," ha dichiarato durante una conferenza stampa.**

Dopo una prima stagione di successo nella lega tedesca di calcio, il 21enne punta a spingere quest'anno con l'Eintracht. "Ho grandi aspettative per le mie prestazioni. Voglio partecipare il più possibile, accumulare minuti, segnare più gol e fare più assist. Voglio influire di più sul gioco della squadra," ha dichiarato.**

Domande su Marmoush

Dopo aver adattato al nuovo ambiente, ora si sente completamente a suo agio in città e nel club. "Adattarsi all'estero per la prima volta non è facile; ci è voluto del tempo. Ora sono determinato a fare la mia migliore stagione in campo," ha detto l'algerino. Il compagno di squadra Omar Marmoush ha giocato un ruolo importante nel suo adattamento. È come un fratello maggiore. "Sono felice che sia rimasto. Passiamo molto tempo insieme; abbiamo un legame unico," ha detto Chaibi.**

Entrambi vogliono dimostrarlo sabato (15:15/Sky) contro il VfL Wolfsburg. Se Marmoush ce la farà in tempo è incerto. L'attaccante è tornato prima dalla nazionale egiziana a causa di un infortunio. Tuttavia, l'Eintracht ha dato un barlume di speranza. Dopo un'attenta visita medica, il 25enne è inizialmente previsto per gli allenamenti individuali.**

