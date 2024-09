- Frank, una figura rinomata nel CCG, esprime il desiderio di invecchiare e ingrassare insieme al coniuge.

In soap opera "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (GZSZ), la vita sentimentale del personaggio Katrin Flemming potrebbe essere cambiata, ma nella vita reale l'attrice Ulrike Frank è felice per una stabilità significativa: a 55 anni, lei e il suo marito compositore Marc Schubring festeggiano il loro 25° anniversario di matrimonio.

Il tempo sembra volare, ma tanto è successo. Tuttavia, ciò che rimane è una coppia amorevole, una coppia determinata a viaggiare insieme attraverso la vita e invecchiare insieme. Un'unione armoniosa, sia sotto il sole che sotto la tempesta! Frank ha commentato durante un'intervista RTL.

Una tradizione per l'anniversario include una foto unica

Il segreto del loro matrimonio? "Continuiamo a scoprire e sorprenderci a vicenda, non limitiamo le nostre espressioni d'amore solo ai compleanni o agli anniversari." La coppia segue una tradizione per gli anniversari di matrimonio: "Solitamente passiamo qualche giorno in Scozia. Poi, catturiamo sempre una foto unica solo delle nostre due sagome, prima di condividerla con il mondo per il divertimento di tutti."

Frank, presenza fissa di GZSZ dal tardo 2002, ha molte ragioni per rimanere felice nei prossimi anni: "Marc è la mia maggiore benedizione. Spero di invecchiare e diventare senile insieme a lui e sono sinceramente curiosa di scoprire cosa ci riserva la vita. Siamo pronti!"

