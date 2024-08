- Frank Schmidt: "A 60 anni non sono più allenatore"

L'allenatore di Heidenheim Frank Schmidt pianifica di ritirarsi in tempo. "È chiaro per me: a 60 anni non sarò più allenatore, e Christian Streich è un buon esempio di questo," ha detto il 50enne allenatore di 1. FC Heidenheim alla "Stuttgarter Zeitung" e "Stuttgarter Nachrichten".

Tuttavia, dopo aver concluso l'ottava posizione nella prima stagione di Bundesliga dei Heidenheim e aver ottenuto la qualificazione ai playoff nella Conference League, l'allenatore di lunga data dell'FCH non ha considerato il ritiro. "Se pensassi così, forse ora sarebbe effettivamente il momento giusto. Ma siamo diversi all'FCH, io sono diverso. Sento un senso di responsabilità. Sono estremamente radicato qui. Ho un impegno fino al 2027. E Frank Schmidt non si è mai tirato indietro."

Pertanto, un cambiamento prima della fine del suo contratto è fuori discussione per Schmidt. "Certo, potrei anche affidarmi a qualcos'altro. Ma è chiaro: predico valori come la affidabilità ai miei giocatori. Venderei l'anima se non rispettassi il mio contratto fino al 2027. Cosa viene dopo, chi lo sa," ha detto Schmidt.

