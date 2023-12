Frank Lloyd Wright in 5 edifici

Ecco cosa ci dicono i suoi cinque edifici più memorabili sulla sua vita e sul suo lavoro.

1910: Casa Robie (Chicago, Illinois)

Nel 1909 Frank Lloyd Wright lasciò la moglie e i sei figli. In Europa incontrò la sua amante, Martha "Mama" Cheney, che aveva lasciato il marito americano per raggiungerlo.

In Germania, Wright organizzò la pubblicazione del Portafoglio di Wasmuth, 100 litografie del suo lavoro fino a quel momento. Questa fu una rivelazione per la prima generazione di architetti moderni europei. Si dice che il lavoro si sia fermato per un giorno nello studio berlinese di Peter Behrens, dove i giovani assistenti dell'architetto, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius e Le Corbusier, hanno sfogliato una prima edizione.

Con i loro piani a pianta aperta, i tetti bassi, le finestre a nastro e le lunghe linee orizzontali, le case nella prateria di Wright si distinguevano per la loro modernità. Prima che Wright e la mamma tornassero negli Stati Uniti, la più imponente di queste fu completata da Marion Mahony, la prima assistente di Wright, e dal progettista d'interni George Mann Niedecken per Frederick C. Robie, un uomo d'affari di 28 anni di Chicago.

Con la sua struttura in acciaio e il rivestimento in mattoni, la costruzione della casa era considerata molto avanzata. Nominata National Historic Landmark degli Stati Uniti nel 1963, è stata minacciata di demolizione due volte: nel 1941 e nel 1957, entrambe le volte dal Chicago Theological Seminary, suo proprietario dal 1926.

"Tutto ciò dimostra", ha detto Wright, "il pericolo di affidare qualsiasi cosa spirituale al clero".

Attualmente in fase di ripristino delle condizioni originali, la Robie House incarna lo spirito di quella che fu un'architettura originale e completamente americana, indipendente dall'influenza europea.

1923: Hotel Imperial (Tokyo, Giappone)

Lo scandalo per la sua fuga in Europa fece sì che Wright rimanesse senza nuovi incarichi per diversi anni. Ancora peggio, nel 1914 un domestico di sesso maschile appicca il fuoco a Taliesin, la casa nel Wisconsin che aveva costruito per la mamma, e uccide lei, i suoi figli e alcuni membri del personale con un'ascia mentre fuggono.

L'incarico di progettare il nuovo Imperial Hotel di Tokyo fu la salvezza dell'architetto. Collezionista da sempre di stampe giapponesi, Wright visitò la città più volte, creando un edificio con cortile simile a un tempio che fondeva temi orientali e occidentali, questi ultimi espressi attraverso la sua crescente fascinazione per il design Maya.

Completato nel 1923 dal suo assistente di Tokyo Arata Endo, questo hotel donchisciottesco era, secondo Wright, "un sistema di giardini e giardini sommersi e giardini terrazzati, di balconi che sono giardini e logge che sono anch'esse giardini e tetti che sono giardini".

Kameki e Nobuko Tsuchiura, due giovani architetti giapponesi che avevano lavorato al progetto, si unirono al team di Wright nel Wisconsin. Nobuko fu la prima donna architetto giapponese.

Sebbene affascinante sotto molti aspetti, l'Imperial galleggiava su una pianura di fango. Nel maggio 1945 era stato parzialmente distrutto dalle bombe incendiarie dell'aviazione USA e fu occupato dalle forze americane dal 1945 al 1952. Negli anni '60 era sprofondato nel terreno e nel 1968 fu demolito.

Se esistesse oggi, sarebbe sicuramente uno degli hotel cult del mondo.

1939: Fallingwater (Contea di Fayette, Pennsylvania)

Con gli effetti della Grande Depressione e la crescente influenza di una giovane generazione di architetti moderni influenzati dal Bauhaus, la carriera di Wright subì una battuta d'arresto.

Nel 1934, Edgar J. Kaufmann, un ricco proprietario di grandi magazzini di Pittsburgh, incaricò l'architetto 67enne di progettare un rifugio di montagna per il fine settimana con vista sulla cascata di Bear Run, nelle Laurel Highlands, a 65 miglia a sud-est della città.

Wright scrisse a Kaufmann e alla moglie Liliane: "Voglio che viviate con la cascata, non solo che la guardiate".

Il risultato fu una casa molto originale e bella, situata direttamente sull'acqua che cade, che, pur essendo apertamente moderna, apparteneva al paesaggio. Una struttura audace, la cui facciata a sbalzo sul fiume si è afflosciata nel momento in cui è stata rimossa la cassaforma di cemento, mentre l'umidità che si infiltrava dalla cascata - accessibile tramite una scala dal soggiorno - provocava muffa e le luci del tetto perdevano.

È stato comunque difficile non innamorarsi di Fallingwater, il cui nome nasconde a malapena quello di "FLW". Insieme al suo architetto incappucciato (Wright è sempre stato un uomo di spettacolo), finì sulla copertina di Time. L'autorevole rivista descrisse la squisita casa come "il più bel lavoro dell'architetto".

La stella di Wright era in piena rinascita. Museo dal 1964 e a rischio di crollo entro la fine del secolo, Fallingwater è stata splendidamente restaurata per incantare e ispirare le generazioni future.

Una filastrocca in un caffè sulla vicina Route 381 recitava: "Frank Lloyd Wright ha costruito una casa sull'acqua che cade, cosa che non avrebbe dovuto fare". Molti di noi sono contenti che l'abbia fatto.

1959: Il Museo Solomon R. Guggenheim (New York)

Sognato a metà degli anni Quaranta, il progetto di Wright per il Guggenheim - il suo unico museo - era in netta controtendenza rispetto all'architettura moderna europea rettilinea che aveva dominato New York e le città di tutto il mondo a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Una struttura organica a spirale, simile a una conchiglia Nautilus, il Guggenheim completato era una dichiarazione architettonica molto personale piuttosto che un'analisi razionale della funzione espressa in una griglia di angoli di 90 gradi.

Fin dalla sua inaugurazione, sei mesi dopo la morte di Wright all'età di 91 anni (non aveva mai smesso di lavorare), il Guggenheim fu amato e detestato. Chi lo amava si rallegrava del suo senso di libertà e di audacia, della sua radicale rottura architettonica rispetto ai musei e alle gallerie convenzionali. Chi lo detestava si scagliava contro il suo progetto contrario.

Come ci si poteva aspettare che i curatori appendessero i dipinti, o che i visitatori li contemplassero, lungo le pareti di una spirale in continua ascesa o discesa? Quando i curatori contestarono i soffitti bassi, Wright disse loro di "tagliare i dipinti a metà".

Per quanto controverso, il Guggenheim fece conoscere Wright ai media di New York. Nel giugno 1956 apparve persino nel popolare quiz televisivo "What's My Line?" .

Nel settembre successivo fu protagonista non una ma due volte di "The Mike Wallace Interview", sponsorizzata da Philip Morris e condotta tra nuvole di fumo di sigaretta, trattando argomenti che andavano dalla religione al sesso, dalla fama all'architettura. Wright era diventato una leggenda americana. Rimase però un feroce individualista, rifiutandosi di entrare a far parte dell'American Institute of Architects.

1956: L'Illinois (non realizzato)

Nell'ottobre del 1956, Wright svelò il suo progetto per l'Illinois, un sensazionale grattacielo alto un miglio, durante una conferenza stampa presso il gigantesco Hotel Sherman di Chicago. Il più alto di tutti i grattacieli, l'Illinois doveva sorgere dai prodigiosi acri verdi del parco di Chicago.

Controintuitivamente, o almeno così doveva sembrare, l'Illinois era la risposta dell'architetto 88enne all'idea stessa di città in generale. Come ha dichiarato a Mike Wallace in televisione, quando è stato interrogato sulle sue convinzioni religiose, Wright ha detto di scrivere Dio con la "n" piuttosto che con la "g". La "N" stava per natura.

Progettato per 130.000 inquilini, l'Illinois era il modo in cui Wright teneva sotto controllo l'espansione orizzontale della città americana. La torre di 528 piani, con le sue elisuperfici gemelle e i 56 ascensori a propulsione atomica, rimase tuttavia un sogno, anche se dimostrò che Wright era diventato sempre più radicale con l'età e che era, come lo era stato fin dalla prima promozione delle sue Case nella prateria, ancora un pubblicitario di grande talento.

Wright è stato più volte descritto come narcisista ed egoista. Tuttavia, era un architetto di eccezionale talento e non ne dubitò mai, anche di fronte a perdite personali e a vere e proprie tragedie.

Alla domanda sulla sua professione in un tribunale, Wright rispose: "Il più grande architetto del mondo". La sua (terza) moglie lo rimproverò.

"Non avevo scelta, Olgivanna", le disse. "Ero sotto giuramento".

"Frank Lloyd Wright a 150 anni: Unpacking the Archive" è in programma dal 12 giugno al 1° ottobre 2017 al Museum of Modern Art di New York.

