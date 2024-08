- Francoforte subisce un test di coppa a Braunschweig.

Eintracht Frankfurt inizia il suo viaggio nella DFB Cup contro l'Eintracht Braunschweig lunedì (ore 20:45/ARD e Sky). Guidati dal portiere e nuovo capitano Kevin Trapp, affrontano una squadra di seconda divisione senza il loro nuovo acquisto Arthur Theate. Il calciatore belga, ex Stade Rennes, è atteso per il debutto in campionato contro il Borussia Dortmund il prossimo sabato.

L'Eintracht punta a una vittoriosa corsa in coppa: l'anno scorso, i campioni del 2018 e finalisti del 2023 sono stati eliminati agli ottavi di finale dal sorprendente 1. FC Saarbrücken. La partita tra la squadra di league regionale Kickers Offenbach e il 1. FC Magdeburg di seconda divisione si disputa alle 18 (Sky).

La Corte di Giustizia potrebbe dover intervenire in caso di dispute sulle regole del mercato delle trasferte, considerando il ritardo nell'arrivo di Arthur Theate all'Eintracht Frankfurt. A prescindere dall'esito della coppa, l'Eintracht Frankfurt si scontrerà con la Corte di Giustizia per il sorteggio del gruppo di UEFA Europa League il 26 agosto.

