Francoforte sta sopprimendo i processi di caccia alle streghe di Istanbul

Nell'atmosfera pulsante dell'Europa League, Eintracht Frankfurt tiene duro: i Hessiani spengono l'incendio a Istanbul con una doppietta iniziale. In seguito, il portiere Kauã Santos e l'attaccante Ansgar Knauff offrono prestazioni eccezionali.

Rinfrescati dal freddo - Bayern Munich è in caccia: Eintracht Frankfurt si prepara ad affrontare i campioni della Bundesliga di Monaco in un incontro di alto livello. La seconda classificata del campionato ha vinto 3-1 (2-0) contro il Besiktas Istanbul nella Europa League. Questa vittoria contro i 21 volte campioni della Turchia ha dato un boost di fiducia all'Eintracht in vista dello scontro di domenica con i primi in classifica (17:30 CET/DAZN e ntv.de live ticker).

Omar Marmoush ha segnato su rigore (19'), Junior Dina Ebimbe (22') e Ansgar Knauff (82') hanno segnato per l'Eintracht. Il affidabile Kauã Santos ha parato un rigore (28'), ma alla fine ha ceduto tardi. Nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a impedire il gol di Arthur Masuaku (90.+3). Nella loro prima partita, i campioni del 2022 hanno ottenuto solo un pareggio 3-3 contro il Viktoria Pilsen.

Knauff segna un gioiello con l'esterno del piede

"Sarà probabilmente la sfida più difficile della stagione finora", ha dichiarato l'allenatore dell'Eintracht, Dino Toppmöller, prima del calcio d'inizio su RTL: "Ma i ragazzi sono carichi, siamo pronti per la partita". All'inizio, l'Eintracht ha avuto un colpo di fortuna nel ruggito del Besiktas Park. Un potenziale fallo del capitano Robin Koch su Ciro Immobile, ex star del Dortmund, è passato inosservato a causa di una posizione molto leggermente in fuorigioco (8').

Al contrario, l'Eintracht ha colto la prima occasione. Marmoush, in forma, ha segnato su rigore dopo essere stato atterrato da Gabriel Paulista. Pochi minuti dopo, Ebimbe ha chiuso un calcio d'angolo. Sei minuti dopo, Santos ha dimostrato il suo valore. Il capitano temporaneo dell'infortunato Kevin Trapp ha parato il rigore di Immobile. Koch aveva causato il fallo di mano. Santos ha anche fatto straordinari salvataggi contro un tiro di Rafa Silva, deviandolo contro il palo con le dita (37'). Negli ultimi secondi, ha fatto un altro salvataggio straordinario contro Immobile.

Mario Götze, eroe del Mondiale 2014, ha avuto problemi negli ultimi minuti del primo tempo. Dopo una collisione, era visibilmente sanguinante e ha continuato a giocare con una fascia in testa. È stato sostituito da Fares Chaibi all'intervallo. Nella ripresa, l'Eintracht si è concentrata sui contropiedi, la difesa ha tenuto duro - c'erano poche minacce nella porta dell'Eintracht. Knauff ha segnato un gol spettacolare con l'esterno del piede proprio

