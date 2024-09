- Francoforte sta pensando al concetto di uno zoo lungimirante.

Lo Zoo di Francoforte, caro alla città, è presente da tempo e il suo aspetto inizia a mostrare i segni dell'età. La città ha accennato in modo sottile a progetti di riammodernamento per questa oasi urbana situata nel cuore della città. La squadra ha annunciato i propri intenti per un importante restyling dei terreni dello zoo.

Come ha rivelato la responsabile Ina Hartwig (SPD), l'obiettivo è garantire la sopravvivenza dello zoo per il futuro, creare condizioni di vita favorevoli per gli animali e offrire un'esperienza zoologica che promuova la consapevolezza della complessità della natura e della varietà delle specie. Hartwig presenterà il "Masterplan Zoo" insieme al direttore dello zoo Christina Geiger alle 12:00 di giovedì.

